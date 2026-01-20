El CTA "avala" el penalti de Yuri ante el Mallorca y niega "infracción" en el lance de 'Pacha' Espino

Archivo - Yuri Berchiche, en un partido del Athletic Club. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha dicho que "avala" el penalti por mano de Yuri Berchiche en el partido del Athletic Club contra el RCD Mallorca y ha negado que constituyese "infracción" el "irrelevante" toque con la punta del pie del rayista 'Pacha' Espino sobre Bryan Zaragoza, que sí fue sancionado como penalti ante el RC Celta de Vigo.

Marta Frías, portavoz del CTA, puso voz este martes al repaso que este organismo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) realiza de las últimas jornadas de LaLiga EA Sports y de LaLiga Hypermotion, así como de la Liga F Moeve, a través de su programa 'Tiempo de Revisión'.

Primero Frías analiza el encuentro de los bilbaínos en Son Moix. "En la pugna entre un delantero del Mallorca y un defensor del Athletic, el balón toca en la cabeza del atacante y acto seguido impacta en el brazo del defensa visitante, que se encuentra elevado y completamente extendido. La duda inicial surge por la posible influencia del delantero bermellón en la posición antinatural de los brazos del defensor, cuestionando si éste podía justificar su postura", alude a Vedat Muriqi.

"El VAR, tras revisar la acción, invita al colegiado a acudir al monitor, anticipándole que le mostrará la posible mano, pero solicitándole también que juzgue si la pugna previa entre ambos jugadores pudiera constituir falta del atacante. La regla 12 establece claramente que una mano será sancionable cuando el brazo se encuentre en posición antinatural, ocupando un espacio que no corresponde, ampliando el volumen del cuerpo o situándose en una postura que no es consecuencia del movimiento justificable de la acción", continúa Frías.

"Tras la revisión en el monitor, el árbitro determina que la carga del delantero no es suficiente para explicar que el defensor tenga los brazos tan altos y abiertos, ni para justificar su posición antinatural. Al no existir infracción previa que justifique la acción defensiva, y encontrándose el brazo completamente extendido en un gesto no propio del movimiento natural, la mano se considera punible. Por tanto, el árbitro señala penalti, decisión que el CTA avala por ajustarse técnicamente a las reglas del juego. La intervención del VAR, al tratarse de una acción objetiva no apreciada en directo, es considerada acertada", apostilla.

Y luego es el turno de Balaídos: "En Vigo, un delantero del Celta penetra en el área y en la disputa con un defensor del Rayo se produce un aparente toque leve con la punta del pie del zaguero. Acto seguido, el atacante impacta con la cadera del defensor y cae al suelo. El árbitro señala penalti de inmediato y el VAR decide no intervenir".

"La regla 12 establece que sólo deben sancionarse como falta aquellas acciones en las que el contacto sea imprudente, temerario o con fuerza excesiva, o cuando tengan una relación clara de causa a efecto en la pérdida de equilibrio o caída del oponente. Los contactos triviales o insignificantes, que no afecten materialmente a la jugada, no deben penalizarse. Aplicado al caso, el supuesto toque inicial con la punta del pie es irrelevante y no provoca la caída", subraya el análisis.

"La caída se produce en cambio por el choque posterior del atacante contra la cadera del defensor, un contacto propio de la disputa y que no constituye infracción", aclara Frías finalmente en el vídeo.