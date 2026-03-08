El CTA condena la agresión a un árbitro y la posterior reacción del CD San Luis

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) condenó y mostró su "absoluta repulsa" contra la agresión sufrida por un árbitro este domingo en la Tercera Asturfútbol, que además justificó el CD San Luis de La Nueva.

"El CTA condena y muestra su absoluta repulsa contra la agresión sufrida por el colegiado José Antonio Berdasco de un jugador del CD San Luis de La Nueva durante el encuentro ante el UD Llanera B de la Tercera Asturfútbol. El hecho en sí es inadmisible, como también lo es la posterior reacción del club del agresor en el que no condena la acción de su futbolista y justifica su violencia", dice.

En un comunicado oficial, el "CTA muestra su total apoyo al árbitro agredido y se pone a su disposición ante cualquier necesidad". Después de la agresión, el CD San Luis soprendió con un comunicado en el que decía "NO" condenar "la agresión" porque "las decisiones arbitrales propician este tipo de comportamientos".

"Como se ha defendido siempre desde este comité, la figura del árbitro merece el máximo respeto y protección como parte esencial del juego y de los valores de nuestro deporte. Ese respeto debe existir tanto en el terreno de juego como en los despachos, siendo fundamental que los jugadores, los técnicos, los aficionados y los dirigentes", añadió la nota del CTA.

Por otro lado, la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias y su Comité Técnico de Árbitros también condenaron lo sucedido y destacaron de manera "alarmante", bajo "enorme irresponsabilidad" y "con perplejidad" que el club haya justificado y jaleado un acto violento a través de su comunicado.

La RFFPA emprenderá "aquellas medidas legales que consideren oportunas, sin perjuicio de las que los órganos disciplinarios de la Federación decidan imponer". "Igualmente, el comunicado del club será puesto en conocimiento de la Comisión Antiviolencia, para que tome las medidas oportunas dentro del cauce legal", termina la nota de la Federación asturiana.