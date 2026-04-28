Cuatro candidatos a la 'Orejona'

(De Izq A Dcha) Los Futbolistas Ousmane Dembélé (PSG), Harry Kane (Bayern), Antoine Griezmann (Atlético De Madrid) Y Declan Rice (Arsenal). - EUROPA PRESS / DPA

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las semifinales de la Liga de Campeones masculina arrancan este martes con el Atlético de Madrid como único representante del fútbol español y retando al Paris Saint-Germain francés, el Bayern Múnich alemán y al Arsenal FC inglés, este último, su rival por estar en la final de Budapest.

Cuatro candidatos de los que sólo dos saben lo que es levantar la 'Orejona', el PSG que entrena el español Luis Enrique Martínez, actual campeón, y el Bayern, ganador en seis ocasiones de la competición y que aspira a alcanzar al AC Milán italiano como el segundo más laureado. Los de Diego Pablo Simeone buscan la cuarta final de su historia y los de Mikel Arteta, la segunda. Repasamos brevemente a cada uno de los aspirantes.

1. Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco vuelve a estar nueve años después en disposición de pelear por su primera 'Orejona' y de acabar con su 'maldición' tras perder las tres anteriores finales, 1974 ante el Bayerns, y 2014 y 2016 ante el Real Madrid, de una manera un tanto dramática. Su último título europeo fue la Supercopa de Europa de 2018, es el único de los cuatro semifinalistas que no tiene opciones en su liga y se ha plantado en esta ronda tras acabar decimocuarto en la liguilla, el peor de los cuatro.

2. Arsenal FC. Los 'Gunners' y el PSG son los únicos que repiten semifinales respecto a la pasada temporada, la primera con la nueva fase de liga en la que el equipo inglés volvió a brillar al concluir en la primera posición con pleno de victorias y, aunque es el único invicto en liza, en los cruces ha evidenciado las dudas que arrastra en este tramo de campaña. Su única final de Champions fue en 2006, perdida ante el FC Barcelona, y no gana un título europeo desde la Recopa de 1994, el único del que puede presumir en sus vitrinas.

3. PSG. El equipo de Luis Enrique Martínez vuelve un año más a estar en la pelea final por la Champions y repite presencia en las semifinales por tercera campaña consecutiva en busca de unirse al Real Madrid en ser capaz de defender título como hicieran los madridistas entre 2016 y 2018, aunque en este caso no le podría añadir otro triplete al ser eliminado de la Copa de Francia. Como el año pasado, el líder de la Ligue 1, no ha necesitado acabar en el 'Top 8' (undécimo) para ser un firme candidato.

4. Bayern. El equipo alemán es el de mejor palmarés internacional de todos tras amasar en sus vitrinas un total de 14 títulos, entre ellas seis Copas de Europa, tres de las 'antiguas' y tres bajo la denominación actual, con la última en 2020, temporada marcada por la pandemia y que también es el año de su última final de la máxima competición continental. Único de los cuatro con opciones de triplete, terminó segundo en la fase de liga y ha ganado todos sus partidos a excepción del que le enfrentó al Arsenal FC.