Cubarsí es duda por una sobrecarga y De Jong estará disponible contra el Villarreal

Frenkie de Jong y Pau Cubarsí, junto a Pedri y Lamine Yamal en un entrenamiento del FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha confirmado este lunes que el defensa Pau Cubarsí sufre una sobrecarga en el músculo psoas ilíaco que condiciona su disponibilidad, mientras que el centrocampista Frenkie de Jong padece un estiramiento en el obturador pero sí estará listo para jugar el próximo partido de LaLiga EA Sports contra el Villarreal.

La entidad blaugrana ha emitido un doble comunicado médico para detallar la situación de los dos futbolistas tras las alarmas encendidas durante este parón internacional, periodo en el que ambos han tenido que ser sustituidos antes de tiempo en sus respectivos compromisos.

En el caso del central catalán, el club ha especificado que su evolución marcará su presencia en el siguiente compromiso liguero, todo ello después de la intervención del seleccionador español, Luis de la Fuente, quien ha explicado en rueda de prensa que el jugador no había podido disputar la segunda parte del duelo entre España e Inglaterra por unos problemas en la cadera.

"El jugador del primer equipo Pau Cubarsí tiene una sobrecarga en el músculo psoas ilíaco. Su evolución marcará su disponibilidad para el partido contra el Villarreal", ha señalado el FC Barcelona.

Por su parte, el mediocentro neerlandés sí estará a disposición de su técnico a pesar del estiramiento diagnosticado, una noticia positiva tras haber abandonado la concentración con su país por unos problemas de espalda que le impidieron viajar a Berlín para enfrentarse a la selección de Alemania.