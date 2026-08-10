Cucurella: "Con jugadores de este talento, con ser un gran equipo dentro y fuera se pueden hacer grandes cosas"

El lateral izquierdo Marc Cucurella en la entrevista de RealMadrid TV tras su primer entrenamiento con el grupo - REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo lateral izquierdo del Real Madrid, Marc Cucurella tiene claro que es "muy difícil" rechazar la oportunidad de jugar en un equipo con el prestigio del madridista, "el más grande de Europa", y apela a ser "un gran equipo dentro y fuera del campo" para sacar provecho al "talento" que existe y poder hacer "grandes cosas".

"Como jugador, como niño que empieza jugando al fútbol, tener la oportunidad de jugar en un club como este es muy difícil de rechazar. Me vino la oportunidad y no tuve ninguna duda", aseguró Cucurella en una entrevista a Realmadrid TV publicada este lunes en la web del club.

El campeón del mundo, que se incorporó este lunes a los entrenamientos del 15 veces campeón de Europa, recordó que, "como espectador", ha visto "todas esas noches mágicas, esas remontadas en el Bernabéu, todas las Ligas de Campeones que han levantado". "Tener la oportunidad de vivirlo en primera persona y poder ser partícipe es una responsabilidad muy grande, pero también un reto muy bonito e importante", admite.

Para el futbolista catalán es un "orgullo" vestir una camiseta que "no mucha gente" puede presumir por ello. "Hemos visto a grandes leyendas, es un club con mucha historia, el más grande de Europa. Estar hoy aquí es un privilegio, un honor y sobre todo un premio a todo ese esfuerzo que he tenido que hacer en toda mi carrera", destacó.

"Estoy muy contento. Ha sido mucho tiempo esperando, se ha hecho largo, pero ya estoy aquí. Hoy lunes he entrenado con mis compañeros, he conocido a toda la gente y tengo ganas de, poco a poco, conocerles a todos mejor y que sea un gran año", valoró tras una bienvenida "muy buena" en un día que resultó "duro, largo". "Pero ya cogiendo sensaciones y entrenando poco a poco porque en nada viene lo bueno", advirtió.

El defensa también describió al entrenador, José Mourinho, como una persona con "mucha confianza y naturalidad". "Tenemos que hacer en el campo lo que sabemos, sobre todo disfrutar. Creo que lo que queremos todos es ganar y que sea un gran año", afirmó.

"Tengo ganas de jugar nuestro primer partido en casa y conocer a la afición. He venido a jugar al Bernabéu como visitante, también en un partido con la selección, y vivirlo de local... Escuchar el himno, a la afición en la llegada del autobús, que lo he visto en algún documental y es impresionante en los grandes partidos. Todo eso es una cosa muy bonita y luego quedan anécdotas para siempre", reconoció sobre sus ganas de debutar en partido oficial con su nuevo equipo.

Cucurella se definió como un futbolista con "intensidad, carácter, alegría y trabajador", y recalcó que "con jugadores con este talento" como son sus nuevos compañeros, con que estén "unidos" y sean "un gran equipo dentro y fuera del campo", considera que "se pueden hacer grandes cosas".