Courtois: "Mourinho dice las cosas como son y a mí me gusta"

Archivo - Thibaut Courtois, Real Madrid CF - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois comentó que le "gusta" José Mourinho por decir "las cosas como son", exigente pero cercano, y reconoció la dificultad de una pretemporada atípica después del Mundial, sin poder entrenar con todos los jugadores.

"He vuelto un poco antes porque con la lesión quería asegurarme de que todo estaba bien haciendo entrenamientos individuales antes de estar con el equipo. Hoy ya he hecho entrenamiento de portero y me he sentido muy bien y contento de volver a los entrenos", dijo en declaraciones a Realmadrid TV que recoge la web del club.

El meta belga se mostró encantado de ponerse a las órdenes de un Mourinho al que conoce bien. "Coincidimos en el Chelsea, ganamos la Premier League juntos. Tengo un buen recuerdo de él y estoy feliz otra vez de estar a sus órdenes. Esperamos trabajar bien juntos y tener años bonitos aquí", afirmó.

"Mourinho es un entrenador que exige mucho, disciplina, el grupo antes que las individualidades. Eso son para mí temas importantes para ganar. Es un gran entrenador y como ser humano es muy cercano. Dice las cosas como son y a mí me gusta. Creo que es la dirección que tenemos que tomar", añadió.

Courtois se ejercitó en solitario en la Ciudad Real Madrid mientras el conjunto blanco venció un día antes al Ferencvaros en partido amistoso. "Tenemos que ponernos a punto, seguir preparándonos. El equipo está bien. Ayer fue una buena victoria. Todo el mundo está cogiendo ritmo, los chavales se lucen y es bonito también. Al final, es prepararse porque el inicio de Liga viene rápido y va a ser duro, con partidos complicados, y el arranque es importante", apuntó.

El portero del Madrid, que deseó empezar "bien" y terminar agosto con los nueve puntos en juego en Liga, confió en que no será difícil pillar el ritmo. "Estamos con muchas ganas. Personalmente, quiero ganar títulos. Es importante para el equipo, la afición y el club volver a ganar. Después del Mundial y la lesión tenía ganas de encontrarme rápido bien y ha sido el caso para poder estar listo para el entrenamiento mañana", dijo.

"Hay bastantes jugadores nuevos, algunos los conocemos de haber jugado contra ellos pero el Mundial ha acabado muy tarde este año y no es fácil para el entrenador que todos vengan poco a poco. Ha dado un buen descanso a todos y eso es importante para vaciar la cabeza porque es un año muy largo y si empiezas demasiado rápido las lesiones vienen antes. Cogeremos ritmo rápido porque no hemos parado mucho tiempo y vamos a estar bien. Todo el mundo tiene ganas de estar juntos otra vez y pelear una nueva temporada", terminó.