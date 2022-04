Dani Alves: "¿La Liga? Suerte de ellos porque no hemos llegado antes"

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Dani Alves se mostró muy satisfecho tras la victoria conseguida ante la Real Sociedad (0-1) en un partido de la jornada 33 en la Liga Santander y aseguró -al ser preguntado si podían alcanzar al Real Madrid- la "suerte" que han tenido los blancos porque los fichajes culés no llegaron antes.

¿Ganar La Liga? Suerte de ellos que no hemos llegado antes. Planeamos competir de manera diferente pero al final la vida es así. Llegamos tarde, tuvimos que hacer un esfuerzo bárbaro para sacar la ventaja con ellos, pero ya sabíamos que era muy difícil por el estado del rival. Pero insisto, suerte de ellos que no hemos llegado antes", dijo el lateral culé en declaraciones a Movistar.

Respecto al triunfo en Donosti, el internacional brasileño recordó que ya sabían que "iba a ser difícil porque aquí siempre es muy difícil". "Aprieta mucho el estadio, controlamos algo más en la primera parte y luego bajamos la intensidad pero hay que saber sufrir. En el fútbol cuesta mucho ganar, pero se gana", añadió.

"Nosotros habíamos planteado el partido de esa manera, queríamos apretar arriba para evitar sus robos en el medio. Queríamos equilibrar un poco más el equipo y el gol vino y decantó el partido. Había que saber sufrir para ganar el partido", valoró Alves.

"No ha habido problemas de físico porque la mayoría de los problemas son articulares. Pero la temporada llega a esta fase de desgaste y no es fácil. Hoy era muy importante sacar tres puntos de cara al objetivo que nos queda", sentenció el barcelonista, que terminó muy justo el choque contra los donostiarras.

"Ahí, ahí, en los últimos días no he podido entrenar todo lo que quisiera. He recuperado rápido y es hora de hacer el esfuerzo porque quedan seis o siete partidos y debemos poner todo lo que tenemos para lograr el objetivo", finalizó Alves.