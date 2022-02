Dani Alves se queda fuera de la lista del Barça para la Liga Europa

Ferran Torres, Adama y Aubameyang sí podrán jugar en Europa

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha enviado la lista de jugadores inscritos para la disputa de las eliminatorias de la Liga Europa, segunda competición continental, con la ausencia de un Dani Alves que es el descartado de entre los refuerzos invernales del club blaugrana; Ferran Torres, Adama Traoré y Pierre-Emerick Aubameyang.

Dado que un club solo puede hacer tres cambios en su lista de inscritos en competición europea, y que el Barça realizó cuatro refuerzos en el mercado de invierno, el técnico Xavi Hernández estaba ante la tesitura de elegir y dejar a uno de ellos fuera, y es el veterano lateral brasileño quien no podrá disputar la Liga Europa.

Por contra, sí jugarán la competición, en la que el Barça está en la ronda de 'Play-offs' (equivalente a dieciseisavos de final) y se medirá al Nápoles italiano, tanto Ferran Torres como Adama Traoré, presentado este miércoles con el dorsal '11', y el último en llegar, el delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, que llega libre del Arsenal y llevará el '25'.

A falta de saber si jugará o no si no volverá a vestir de blaugrana, está incluido en la lista el extremo francés Ousmane Dembélé, quien no aceptó la oferta de renovación del club blaugrana y tampoco dio luz verde a una salida --en forma de cesión o venta-- en este mercado invernal, y cuyo contrato finaliza en junio.

Aparte de los 24 jugadores del primer equipo, han sido incluidos ocho jugadores del Barça B: Ilias Akhomach, Astralaga, Balde, Arnau Comas, Jandro, Gavi, Alvaro Sanz y Arnau Tenas, que forman parte de la lista B.

Esta es la lista completa del Barça para disputar la Liga Europa: Ter Stegen, Sergiño Dest, Gerard Piqué, Ronald Araujo, Sergio, Riqui Puig, O. Dembélé, Memphis, Ansu Fati, Adama, Braithwaite, Neto, Lenglet, Pedri, L. De Jong, Jordi Alba, Ferran, S. Roberto, F. De Jong, O. Mingueza, Umtiti, Eric, Aubameyang, Nico, Gavi, Balde, Álvaro Sanz, Comas, Arnau Tenas, I. Akhomach, Astralaga y Jandro.