Dani Carvajal: "Nunca he tenido un puesto asegurado ni en la selección ni en mi club"

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El lateral de la selección española Dani Carvajal ha comentado que "nunca" ha tenido "un puesto asegurado" en España, y que ha tenido "grandes compañeros y grandes rivales" en su posición por lo que le ha costado conseguir la "titularidad" tanto en su club como en la selección.

"Nunca he llegado a tener un puesto asegurado ni en la selección ni en mi club. He tenido grandes compañeros y grandes rivales en mi posición, en los que me ha costado conseguir esa titularidad y ahora parece que estoy teniendo más continuidad en mi club y hace que aquí con España también la pueda tener", afirmó el 50 veces internacional con España en medios de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Carvajal se mostró "orgulloso" de que en los últimos 10 años "todos los seleccionadores" han contado con él, algo a lo que le da "mucho valor". "Agradezco a toda la Federación por el apoyo que me ha dado desde el primer día", añadió.

El lateral del Real Madrid recordó su debut con 'la Roja': "Fue en Francia, lamentablemente perdimos, 1-0, pero lo recuerdo muy bonito. Fue un debut soñado, ante una grandísima selección y fue el inicio de esta carrera con España", señaló.

"En estos últimos años hemos cosechado muchos éxitos. Recientemente hemos ganado la Eurocopa, que me hacía muchísima ilusión por ganar un torneo grande, tanto Eurocopa como Mundial con España. Ahora tenemos el reto de revalidar títulos", explicó uno de los capitanes de la selección.

Sobre su momento deportivo, Carvajal tiene claro que con el paso de los años se va "madurando como persona". "Al final cambias y mejoras. Ahora intentas ser un poco el ejemplo y el espejo donde los jóvenes deben mirarse, y dentro del campo vas mejorando también con tu experiencia. Pero mantengo las mismas ganas e ilusión que siempre", indicó.

Un Carvajal que ante Serbia, en la UEFA Nations League, un hecho que le hizo sentir un "orgullo tremendo", sobre todo por poder "salir de inicio con el brazalete". "Significa mucho para mí. Ser la figura del capitán en el terreno de juego hace referencia a una trayectoria larga, y a mucho esfuerzo y sacrificio. Fue un día muy especial", añadió.

Por último, quiso agradecer a su familia la "estabilidad" que le aporta "fuera del terreno de juego". "Llegar a casa, tener tu hogar, sentir ese apoyo todos los días, en los buenos momentos y en los malos es muy importantes para nuestra profesión", concluyó.