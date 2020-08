Dani González: "Vamos a responder ante la exigencia"

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid Femenino, Dani González, quiso dejar claro que las "circunstancias" no van a "condicionar" a su equipo de cara al cruce de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el FC Barcelona, con una preparación marcada por cinco casos de COVID-19, por lo que van a "responder ante la exigencia" en el choque de este viernes en San Mamés.

"Puedo garantizar que este equipo está preparado para competir ante cualquier circunstancia, que las circunstancias no nos van a condicionar, que la actitud de cuerpo técnico y plantilla va a ser muy fuerte hasta el último segundo del partido contra el Barça. En ese sentido, sí que estoy tranquilo y confiado que vamos a responder ante la exigencia", dijo en rueda de prensa.

El técnico de las rojiblancas valoró así el contratiempo de los cinco positivos a los que el club puso nombre el día anterior con la convocatoria para Bilbao. Las ausencias de Silvia Meseguer, Deyna Castellanos, Charlyn Corral, Laia Aleixandri y Leicy Santos no impedirán al Atleti buscar un puesto en semifinales.

"Es una cita histórica para el club, para mí es un premio que me he encontrado en mis manos y no quiero dejar pasar la oportunidad de disfrutarlo con las jugadoras, la única idea que tienen en la cabeza es la de competir contra un gran rival y con esa intención vamos, de ponérselo difícil y poder llegar hasta donde la competición nos permita", afirmó.

Por ello, González apuntó a la "ilusión" y la preparación de su equipo. "El partido se prepara con la máxima ilusión, con la máxima motivación y siendo optimistas y positivos, y sobre todo ofreciendo al equipo soluciones para poder afrontar esta situación, no hay otra solución. En ese sentido creo que llegamos al partido de mañana preparados por lo menos emocionalmente, sabiendo que las jugadoras tienen una ilusión enorme por disputar este partido porque es una cita historia que les gusta afrontar", dijo.

"Todos sabemos el potencial que tiene el equipo. Es un equipo con un modelo y estilo de juego muy definido con el que ha obtenido grandes resultados esta temporada y no vamos a ocultar o negar que es un equipo muy potente", añadió sobre el cuadro culé.