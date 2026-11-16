Dani Olmo entrena parcialmente con el grupo casi un mes después de su lesión

El jugador del Barça Dani Olmo en el entrenamiento del 16 de noviembre de 2026 - FCB / MARC GRAUPERA

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Dani Olmo ha completado este lunes la parte inicial del entrenamiento con el grupo en la vuelta al trabajo del conjunto azulgrana tras cinco días de descanso por el parón internacional, cuando se cumplen casi cuatro semanas de la lesión en el aductor de la pierna izquierda que sufrió ante el Paris Saint-Germain y por la que el club estimó un mes de baja, según ha informado la entidad catalana.

El internacional español cayó lesionado el pasado 20 de octubre en el Parque de los Príncipes tras recibir un golpe en un lance con un rival durante el encuentro europeo ante el conjunto francés, y las pruebas médicas realizadas al día siguiente confirmaron una "dolencia traumática" con un periodo aproximado de recuperación de un mes.

Desde entonces, además de perderse el Clásico ante el Real Madrid (1-2) en el Spotify Camp Nou, se ha perdido los partidos de LaLiga EA Sports ante el Deportivo Alavés (6-1 en Barcelona) y Atlético de Madrid (1-2 en el Metropolitano) y el duelo de Champions ante el Aston Villa (3-0 en el Spotify Camp Nou).

Con su reincorporación parcial al trabajo colectivo este lunes, 27 días después de aquel encuentro en París, el futbolista azulgrana encara la recta final de su puesta a punto en la misma semana en la que se cumple el plazo aproximado de un mes fijado por los servicios médicos, un calendario que converge con la disputa del partido ante el Villarreal este domingo a las 14.00 horas.

En la sesión celebrada en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, con la que el líder ha iniciado la preparación semanal tras cinco jornadas de descanso, Hansi Flick ha contado con todos los futbolistas disponibles del primer equipo y con el guardameta del Barça Atlètic Max Bonfill.

El alemán todavía no tiene a su disposición a los jugadores convocados por sus selecciones, quienes regresarán de forma paulatina para que el técnico alemán disponga de la plantilla al completo el jueves después de ejercitarse este martes y descansar el miércoles.