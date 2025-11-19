Dani Olmo: "Hay que celebrar porque no todos los días te clasificas para un Mundial"

SEVILLA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El mediapunta internacional español Dani Olmo comentó este martes que, pese a que se marchan de La Cartuja tras el empate (2-2) ante Turquía con "un sabor agridulce" porque quería "cerrar la clasificación con una victoria en casa", deben "celebrar" el billete al Mundial, ya que no todos los días consigues clasificarte para una Copa del Mundo.

"La motivación para el partido era la misma que para el resto. Los dos goles podrían haberse evitado. Nos marchamos con un sabor agridulce porque queríamos cerrar la clasificación con una victoria en casa. Pero hay que celebrar también porque no todos los días te clasificas para un Mundial", afirmó el mediapunta español en zona mixta tras el empate de España ante Turquía.

Olmo subrayó que el resultado les vale porque están clasificados. "Está claro que queríamos acabar con una victoria delante de nuestra gente, pero tenemos que estar contentos por haber cumplido el objetivo. Llevamos una buena dinámica de cara al Mundial pero queda mucho", añadió.

A nivel personal, el internacional del FC Barcelona, que fue titular con la selección por primera vez desde el pasado mes de marzo, señaló que siempre tiene "ganas de jugar", más aun después de no haberlo hecho en el último partido ante Georgia. "Me marcho contento por el gol", concluyó.