Dani Vivian pelea por un balón con Osambela en el CA Osasuna-Athletic Club de LaLiga EA Sports 26-27 - Inigo Alzugaray / Zuma Press / Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club no podrá contar los próximos partidos con el central español Dani Vivian a causa de "una lesión moderada en el sóleo de su pierna izquierda", según confirmó este lunes el conjunto vizcaíno tras las pruebas a las que sometió al defensa.

Aunque el club vasco se limitó a decir que el zaguero "queda pendiente de evolución", todo hace indicar que el técnico Edin Terzic no podrá disponer de él este próximo viernes en la visita a San Mamés del RCD Espanyol y también podría tener complicado estar recuperado para la siguiente jornada de finales de noviembre ante el Málaga CF.