Darder: "Estamos en una mala racha que no es tan mala como se vende"

Publicado 19/12/2018 17:29:48 CET

BARCELONA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jugador del RCD Espanyol Sergi Darder ha admitido este miércoles, ante de medirse al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano el próximo sábado, que están en una "mala racha" que no es tan negativa como "se intenta vender", y se ha mostrado confiado de que podrán luchar por ganar e irse al parón navideño con buenas sensaciones.

"Tuvimos un inicio muy positivo, consolidando el trabajo de la pretemporada. Los puntos eran buenos, pero las sensaciones eran muy buenas, sobre todo en casa. No nos tenemos que engañar, estamos en una mala racha que no es tan mala como se intenta vender", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, el mediocentro apuntó que la plantilla es "autocrítica". "Tenemos exigencia, es evidente, y nadie dice que estamos jugando bien, o que deberíamos ser primeros. Pero no estamos tan mal como para llevar cinco derrotas seguidas", lamentó.

"Nos gustaría volver a la dinámica de antes, no me gustaría que nadie pensara que esto se hace expresamente. Damos el máximo, pero cuando vas perdiendo confianza no es fácil ganar. Necesitamos que cada jugador vuelva a su máximo nivel, entre todos nos lo estamos haciendo más difícil", reconoció en este sentido.

Darder aseguró que son conscientes de la situación, con esas cinco derrotas consecutivas en LaLiga Santander que les han hecho bajar de la segunda a la undécima posición actual. "Ganar el sábado nos haría irnos con una sensación mejor. Somos conscientes de esta situación y queremos cortar esa racha, queremos volver a la victoria", añadió.

Además, saben lo que es ganar en el Wanda Metropolitano. "El año pasado fuimos capacesr y este año me gustaría demostrar que también somos capaces. Merecemos esas victorias buscadas, que la gente tenga alegrías, y entre todos volveremos a la senda de la victoria, lo que realmente importa", apostilló.

"Hace semanas teníamos 21 puntos y me hubiera gustado tener más. Ahora pienso en llegar a los 24 este sábado. No pensamos en empatar ni en perder. Pensamos en ganar y en recuperar la racha que teníamos antes. Hemos de ser exigentes y si cada uno da el máximo ayuda a que el equipo esté más cerca de la victoria", señaló.

En este sentido, Darder reiteró que en caso de derrota ante el Atlético no entrarán en una crisis ni el Espanyol bajará a Segunda". "Es una oportunidad, como lo era ante el Betis, es un partido más pero repito que irnos con victoria antes de Navidad nos haría irnos con una fuerza más grande", advirtió.

Sobre el rival, el centrocamposta cree que aunque no tenga el balón, puede llegar a ser dominador del juego. "He visto al Atlético dominar varios partidos a base de hacerte jugar incómodo. No siempre el que juega bien es el que tiene el balón, sino el que tiene el partido controlado. No por tener menos el balón o que no les importe no tenerlo son un equipo más débil", se sinceró.

En cuanto al 'Darderisme', esa corriente en el Espanyol que inspirada en sus palabras a inicios de temporada veía posible ir a Europa o incluso ganar LaLiga, explicó que dar un mensaje de negatividad "no va" con él.

"El 'Darderisme' sigue pensando igual, quien lo malinterpretó y pensó que dije que íbamos a ganar LaLiga, está más lejos. Pero por perder algunos partidos no pienso que seamos peores, somos quien somos y nos lo tenemos que creer. Hay que demostrarlo y ganar", sentenció.