DAZN presenta su nueva serie documental 'Club Ibiza: The Sessions'

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

DAZN, la plataforma global de streaming de deporte en directo y bajo demanda, ha presentado su última producción de DAZN Originals 'Club Ibiza: The Sessions', una serie documental que muestra desde dentro la UD Ibiza, impulsado por el presidente Amadeo Salvo y sus hermanos David y Lalo, que tienen el sueño de llevar al equipo a competir en LaLiga.

La serie de 5 episodios incluye entrevistas íntimas con Amadeo Salvo, la estrella del fútbol italiano Marco Borriello y los DJs internacionales residentes de Ibiza Anna Tur y Manu González, entre otros. El tema exclusivo de la serie ha sido producido por el DJ pionero de la música dance Carl Cox, e incluye también nuevos temas de Anna Tur y Manu González.

Así, 'Club Ibiza: The Sessions' viaja a lo largo de una temporada de fútbol en el corazón de la isla más famosa del mundo. A través de los ojos de los aficionados, la serie capta el auge del club, combinando entrevistas con accesos exclusivos 'behind the scenes' y los grandes atractivos turísticos de la isla.

A lo largo de la serie, los aficionados pueden asistir al histórico partido en casa de la UD Ibiza contra el FC Barcelona en la tercera ronda de la Copa del Rey. Las cámaras de DAZN capturan el ambiente de máxima tensión que se vive mientras el estadio de Can Misses se transforma para acoger a los grandes del fútbol: Leo Messi, Ivan Rakitic, Antoine Griezmann o Luis Suárez.

'Club Ibiza: The Sessions' se estrenará en DAZN en Austria, Brasil, Canadá, Alemania y Suiza el 25 de diciembre, seguido de Italia el 27 de diciembre, España el 28 de diciembre, y Japón el 29 de diciembre. Más tarde, en enero de 2021, estará disponible en la plataforma global de DAZN en más de 200 países y territorios.

El SVP Original Programming de DAZN, Grant Best, asegura que esta es "la serie documental de fútbol más hermosa que se haya hecho, simplemente porque está ambientada en Ibiza". "Sabemos que Ibiza es la capital mundial de la música dance, pero ahora el fútbol se ha convertido en otra razón para prestarle atención. Ninguna otra serie ha capturado la ambición y la pasión del fútbol, con DJs de fama mundial y estos impresionantes paisajes", indicó.

"Lo que Amadeo Salvo se ha propuesto hacer con la UD Ibiza le parecería imposible a cualquiera que no amara este deporte, pero eso es lo que hace que la historia sea tan convincente. Ha sido un privilegio participar en este viaje y dar vida a esta serie a través de la increíble música de Carl Cox, Anna Tur y Manu González", añadió.

'Club Ibiza: The Sessions' es una producción de DAZN Originals en asociación con Cielo Azul, producida y ejecutada por Grant Best ('The Making Of', 'Rio Ferdinand: Being Mum and Dad' y 'One Night'), Tom Markham y Rob Fulham ('Kaiser! The Greatest Footballer Never to Play Football' y 'Calcio Storico: The Blood of Florence'), y codirigida por John Alex Dennis ('8 Days with Hopper') y Grant Best.

La serie es la última de una larga lista de contenidos presentados anteriormente, como el documental de DAZN 'Being Mario Götze', la docuserie 'The Making Of' con iconos deportivos mundiales; la serie de documentales de MotoGP 'Lo llevamos en la sangre' o más recientemente 'Parallel Worlds', el último DAZN Originals que conecta a iconos deportivos de diferentes disciplinas para descubrir lo que tienen en común, con Cristiano Ronaldo y Gennadiy 'GGG' Golovkin.