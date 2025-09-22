'Decathlon' celebra en Barcelona 'La Fútbol Fiesta'

Pedri González posa con un aficionado durante 'La Fiesta del Fútbol' organizada por 'Decathlon' en Barcelona - GUILLERMO GUMIEL

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Decathlon' celebró este pasado fin de semana en Barcelona la 'Fútbol Fiesta', su evento más grande hasta la fecha y que contó con la presencia de futbolistas de la talla de los jugadores del FC Barcelona Pedri González y Laia Aleixandri y el del RCD Espanyol Javi Puado.

El evento se llevó a cabo los pasados 18, 19 y 20 de septiembre en Barcelona, ciudad elegida por 'Decathlon' para celebrar la primera edición de esta cita, concretamente en el Fórum de Barcelona, y que "se consolida como el más grande de la marca en España hasta la fecha, con un formato dinámico que combinó feria, entretenimiento y competición para todas las edades".

El espacio de la capital catalana se transformó en un espacio que estuvo dividido en tres zonas para reunir lo mejor del fútbol. En la Zona Feria los asistentes disfrutaron de juegos como la 'Kicking Wall', donde podían encestar para ganar, la 'Cabina de Aire' y la 'Ruleta deportiva', todos con premios exclusivos como botas de Antoine Griezmann y camisetas firmadas de grandes estrellas del fútbol, como Pedri.

Además, contaron con 'foodtrucks', incluyendo 'Deleito', una de las hamburgueserías más top del momento, barra de bebidas, DJ en vivo y un photocall para capturar los mejores momentos y así llevarse un recuerdo especial a casa.

En la Zona Central hubo espectáculos de 'freestyle' con talentos como Joan Sitjar y 'quizzes' interactivos para poner a prueba el conocimiento futbolístico de los participantes y por supuesto más premios para los ganadores.

Finalmente, en la Zona Fútbol, 'Decathlon' creó un campo artificial de fútbol donde se llevó a cabo una mini liga masculina y femenina. Los participantes, inscritos a través de las redes de la marca, compitieron por el premio de una plaza en la liga anual 'Tiki-Taka' y el equipamiento completo de la marca.

Además, el día 20 de septiembre, la fiesta se trasladó a la tienda de 'Decathlon' en la localidad de Sant Boi, donde se recreó la atmósfera del Fórum para seguir acercando la experiencia a la afición y dar oportunidad a los que no pudieron asistir en las otras fechas.

El evento contó con la presencia de grandes figuras del fútbol a lo largo de los distintos días. El 18 de septiembre participaron Javi Puado, capitán del Espanyol, y Laia Aleixandri, defensa del FC Barcelona, quienes dieron inicio a la mini liga con un saque de honor y compartieron un meet & greet con los asistentes.

El 19 de septiembre, el protagonista fue Pedri, embajador de 'Decathlon', quien ofreció un meet & greet exclusivo tras un sorteo realizado previamente en redes sociales, además de participar en una rueda de prensa con niños, donde los más pequeños pudieron hacerle preguntas y vivir de cerca la experiencia de tener a una estrella del Barça tan cerca.

"Con el objetivo de celebrar un deporte que sigue uniendo generaciones, 'La Fútbol Fiesta' no fue solo un evento de marca, sino un espacio de encuentro para todos aquellos que comparten la pasión por el fútbol. Los asistentes pudieron disfrutar de actividades únicas y vivir una experiencia diferente, compartiendo esta afición que nos inspira a todos, de la mano de 'Decathlon'", apuntó la marca.