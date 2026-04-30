Decathlon se consolida como Socio Principal de la Liga de Fútbol Profesional Francesa hasta 2032. - DECATHLON

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Liga de Fútbol Profesional Francesa (LFP) y Decathlon refuerzan su alianza estratégica con la renovación y ampliación de su acuerdo de colaboración hasta 2032, por lo que seguirá siendo el proveedor oficial de los balones para la Ligue 1 McDonald's y la Ligue 2 BKT.

Decathlon es 'partner' de la LFP desde 2022 y ahora, según un comunicado, la marca deportiva se consolida como Socio Principal por cinco temporadas adicionales, de 2027 a 2032. "En el marco de este acuerdo, Decathlon continuará siendo el proveedor oficial de los balones de partido para la Ligue 1 McDonald's y la Ligue 2 BKT", informó la nota de prensa.

Al dar el salto a la categoría de Socio Principal, además otorga a la marca deportiva una "mayor visibilidad, especialmente en los encuentros de la Ligue 1 McDonald's y la Ligue 2 BKT, así como en los canales digitales oficiales de ambas competiciones".

"La continuidad de esta alianza ensalza la identidad del fútbol francés", destacó el comunicado. Y es que el balón oficial seguirá siendo concebido y desarrollado en el centro de diseño e innovación de Decathlon en Tourcoing, en el norte de Francia. Esta colaboración se fundamenta en un "sólido vínculo tanto geográfico como humano, convirtiendo el terreno de juego francés en un auténtico laboratorio de vanguardia".

Esta colaboración se basa en la "excelencia técnica" de Decathlon y en un modelo de codiseño junto a los principales actores del fútbol profesional francés. De este modo, la compañía continúa evolucionando los balones oficiales de la Ligue 1 y la Ligue 2, poniendo la experiencia de jugadores profesionales al servicio de los futbolistas. "Decathlon garantiza así que cada jugador tenga acceso a un equipamiento a la vanguardia de la innovación, sin renunciar a un precio competitivo", prosiguió.

Este nuevo ciclo se enmarca, además, en una iniciativa de sostenibilidad compartida, por la que Decathlon y la LFP ambicionan diseñar balones de mayor durabilidad para optimizar su ciclo de vida. A través de este enfoque, Decathlon da respuesta a los desafíos medioambientales sin comprometer en ningún momento el alto rendimiento técnico del producto.

Jérémie Siino, director de la marca Kipsta, celebró que esta confianza por parte de la LFP es "un motivo de orgullo para Decathlon". "La renovación de nuestra alianza ratifica la credibilidad de los productos Kipsta al más alto nivel. Nuestra ambición es permitir que los aficionados disfruten del juego, desde la Ligue 1 hasta los clubes amateurs, haciendo que el alto rendimiento sea accesible para todos", dijo.

"Al ofrecer una relación calidad-precio inmejorable, queremos que cada jugador experimente el mismo placer y calidad de juego que los profesionales. Estar en el corazón del fútbol francés nos permitirá seguir innovando para unir a los aficionados y compartir la emoción de este deporte en cualquier lugar y con todo el mundo", agregó.

Por su parte, Matthieu Maignal, director de Alianzas de la LFP, expresó que arranca "una nueva etapa en una colaboración construida en estrecha relación con los clubes y los protagonistas del fútbol profesional". "Juntos, compartimos la ambición de promover la excelencia francesa, innovadora y de alto rendimiento, al servicio de nuestras competiciones y de todos los jugadores", concluyó.