Se declara culpable el hombre acusado de enviar mensajes "repugnantes" a la jugadora inglesa Jess Carter

Archivo - Jess Carter, durante un partido con la selección inglesa de fútbol. - Jesus Hellin / AFP7 / Europa Press - Archivo

LONDRES, 9 Ene. (dpa/EP) -

Un hombre se ha declarado este viernes culpable de haber enviado mensajes "totalmente repugnantes", a través de las redes sociales, a la futbolista inglesa Jess Carter durante la Eurocopa Femenina de 2025.

En el Tribunal de Magistrados de Blackburn, el acusado se declaró culpable de un cargo de comunicaciones maliciosas y posesión de arma en un lugar privado. La confesión se produjo después de que la Unidad de Policía del Fútbol del Reino Unido (UKFPU) iniciara una investigación el pasado mes de julio sobre estos insultos dirigidos a Carter.

Los detectives rastrearon algunos de los mensajes hasta su domicilio, fue detenido el 28 de agosto y posteriormente fue acusado. La sentencia se dictará el 25 de marzo en el mismo Tribunal de Magistrados de Blackburn.

Mark Roberts, jefe de policía de Cheshire y responsable de la unidad relativa al fútbol en el Consejo Nacional de Jefes de Policía, valoró esta declaración. "Todo el mundo es responsable de lo que hace y dice, y publicar un mensaje en las redes sociales no es diferente", comentó.

Luego confirmó que el hombre había enviado "mensajes odiosos y maliciosos pensando que podría esconderse detrás de su nombre de usuario". "Sus comentarios fueron totalmente abominables, causaron angustia emocional a la señorita Carter y a su familia, y celebro la declaración de culpabilidad presentada hoy", subrayó Roberts.

"Hemos dejado claro que los delitos de odio, ya sean 'online' o en persona, son inaceptables y, como hemos demostrado en este caso, no se puede ocultarse tras un perfil en las redes sociales para publicar comentarios viles y difundir el odio", apostilló Roberts.

Un portavoz de la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) igualmente declaró que "el caso envía un mensaje claro de que este comportamiento inaceptable no se tolerará, ya sea en persona o 'online', y que estas acciones tienen consecuencias en la vida real".

"Agradecemos a la UKFPU y al agente local especializado en fútbol su diligente actuación a lo largo de este caso. Nuestra prioridad sigue siendo apoyar a Jess y a todas nuestras jugadoras de Inglaterra que siguen sufriendo el impacto de los repugnantes abusos en línea. Nos comprometemos a colaborar estrechamente con la policía y las autoridades pertinentes para garantizar que los autores rindan cuentas", añadió.

Carter habló con ITV News el año pasado sobre el impacto de esos insultos. "Te hace sentir muy pequeña", dijo. "Te hace sentir que no eres importante, que no vales nada. Te hace dudar de todo lo que haces, no es una situación agradable. No me hace sentir segura para volver al campo. Mi familia también quedó devastada y muy triste", sentenció.