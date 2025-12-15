Declarados de alto riesgo el derbi Espanyol-Barcelona y el Oviedo-Celta

Archivo - Lamine Yamal y Carlos Romero durante el RCD Espanyol-FC Barcelona de LaLiga EA Sports 24-25 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado la declaración de alto riesgo para el Real Oviedo-RC Celta y para el RCD Espanyol-FC Barcelona, según informó este lunes el Ministerio del Interior.

El encuentro entre el conjunto asturiano y el gallego corresponde a la próxima jornada de LaLiga EA Sports y se disputará en el Estadio Carlos Tartiere el próximo sábado a las 21.00 horas, mientras que el derbi catalán pertenece a la jornada 18 del campeonato liguero y se jugará el 3 de enero a las 21.00 horas en el RCDE Stadium.

El Ministerior del Interior recuerda que la declaración de alto riesgo "obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, la separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de los accesos al estadio" y para su catalogación "se han evaluado antecedentes de encuentros anteriores".

Además, las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.