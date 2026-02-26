Deco, tras dar su firma a Laporta: "Espero que las cosas salgan bien y seguiré; si no, ya veremos"

El expresidente y precandidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta y el director de fútbol del club, Deco, juegan al futbolín en la sede electoral de Laporta - DEFENSEM EL BARÇA

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director de fútbol del FC Barcelona, Deco, aseguró este jueves, tras dar su firma al expresidente y precandidato Joan Laporta en el proceso electoral blaugrana, que espera que el proyecto tenga continuidad y dejó su futuro en el aire en función de lo que decidan los socios, si bien recalcó su peso e importancia en el proyecto del exdirigente.

"Espero que las cosas salgan bien y seguiré; si no, ya veremos", afirmó a los medios, insistiendo en que lo más importante es "el equipo y el Barça", tras dar como socio blaugrana su firma al precandidato Laporta, igual que su ayudante en el área deportiva Bojan Krkic.

"Primero, soy socio del Barça. Tengo derecho a votar y a dar mi firma, como todos los demás. El Barça es un club democrático: la gente puede votar y puede dar su firma. Estoy aquí como socio y como persona que quiere lo mejor para el club. A partir de ahí, el tema deportivo ya se explicará cuando toque; ahora no es el momento", señaló.

Deco explicó que respalda a Laporta "por convicción" y recordó su etapa como jugador bajo su presidencia. "He dejado muchas cosas para estar aquí porque creo que es un proyecto de reconstrucción y ahora estamos en la fase de consolidar cosas. No quiero hablar de mi futuro porque no es el momento. Lo más importante es el equipo y los jugadores. Yo no soy lo más importante, lo importante es el Barça", manifestó.

Además, añadió: "Fue mi presidente en una época que marcó mucho mi historia, una etapa gloriosa del Barça. Soy del Barça desde los años 90, cuando soñaba con jugar aquí y veía al Dream Team".

En clave deportiva, se refirió a la lesión de Frenkie de Jong, confirmando que fue una sorpresa para el club. "La verdad es que hoy nos llevamos una sorpresa. Puede pasar, porque entrenamos fuerte y, con tantos partidos, pueden aparecer lesiones. Pero este no es un buen momento para tener una lesión", lamentó.

"Frenkie está en un nivel muy alto y lucharemos para que esté el menor tiempo posible fuera. A nadie le gusta que un jugador se lesione. Es un momento importante de la temporada y todos quieren estar ahí", añadió. En ese sentido, explicó que las pruebas médicas se realizan tras el entrenamiento y que todavía no conocen el alcance exacto: "Ya sabíamos que había algo cuando salió del entrenamiento, aunque no sabemos la gravedad. Hemos superado otras lesiones y tenemos que superar una más".

Preguntado por el supuesto interés en el delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez, fue tajante: "No hemos hablado con ningún club ni con ningún jugador. No es el momento de hablar de fichajes. Estamos centrados en nuestro equipo y estamos contentos con lo que tenemos. Cuando llegue el momento, hablaremos".

"En febrero nadie está firmando jugadores para la próxima temporada. Hay muchos jugadores que nos gustan, como es normal, pero ya veremos. Tenemos delanteros importantes, como Ferran, que se ha reconvertido en los dos últimos años, y Robert Lewandowski sigue siendo importante para nosotros. Está al final de contrato, pero todavía no es el momento de tomar decisiones", agregó.

Sobre la semifinal de Copa del Rey, tras el 4-0 encajado en la ida ante el Atlético de Madrid, reconoció la dificultad del reto. "Sabemos que es difícil, es un resultado duro y hay que asumirlo. No pensábamos tener un marcador tan amplio, pero este equipo ya ha demostrado que puede superar momentos duros. Estamos en la primera mitad de la eliminatoria y vamos a luchar para pasar", afirmó.

Por último, acerca del posible rival en los octavos de final de la Liga de Campeones, ya sea el PSG o el Newcastle, señaló que "son equipos distintos". "El PSG es un equipazo, con jugadores de nivel muy alto y con ideas parecidas a las nuestras. Es difícil por la calidad que tiene. El Newcastle es complicado, ya jugamos allí y fue un partido difícil. No podemos escoger rival a estas alturas; cada uno tiene cosas distintas y la eliminatoria sería diferente. Creemos que podemos competir, liberarnos y luchar para pasar", concluyó.