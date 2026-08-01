El defensa del Atlético Javier Boñar se une al equipo de embajadores de Decathlon - DECATHLON

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Atlético de Madrid Javier Boñar, actualmente en el filial del conjunto rojiblanco, se incorpora al equipo de embajadores de Decathlon con el objetivo de inspirar a las nuevas generaciones a disfrutar del deporte desde la base hasta la élite.

"Decathlon ha formado parte de mi vida desde pequeño. Era el sitio al que iba con mi familia cuando necesitaba unas botas nuevas, ropa para entrenar o cualquier material deportivo. Para mí representa esos primeros pasos en el fútbol, cuando lo único en lo que pensaba era en salir a jugar cada día. Ser ahora parte de Decathlon es muy especial porque me recuerda de dónde vengo y todo el camino que he recorrido", indicó Boñar.

Según la marca, el lateral madrileño, de 21 años y que llegó al club en 2013, representa los valores que definen a Decathlon: "vitalidad, responsabilidad, pasión por el deporte y la convicción de que cualquier gran historia comienza con ganas de jugar".

"La incorporación de Javier Boñar refuerza el compromiso de Decathlon por acompañar a los deportistas en todas las etapas de su camino, desde quienes empiezan a descubrir un deporte hasta quienes alcanzan la élite. Una apuesta por referentes cercanos capaces de inspirar a miles de jóvenes a seguir disfrutando del deporte y perseguir sus objetivos", expresó Decathlon.

Boñar destacó que cuando eres pequeño "lo más importante es tener la oportunidad de disfrutar del deporte y contar con los recursos necesarios para practicarlo". "Hay mucho esfuerzo detrás de cualquier carrera deportiva, y es clave poder tener acceso a buen material y a un entorno que les ayude a crecer. Sin duda, Decathlon puede contribuir a que más niños y niñas sigan persiguiendo sus sueños; creo que está haciendo una labor muy valiosa", subrayó.

A través de esta colaboración, Javier participará en diferentes campañas e iniciativas de la marca, acercando el fútbol a nuevas generaciones y poniendo en valor que el deporte es para todos, independientemente del nivel con el que se empiece. Además, el defensa entrenará y competirá con las botas de fútbol Kipsta CLR 7 Elite FG, un modelo desarrollado junto a futbolistas de alto nivel y diseñado para ofrecer ligereza, dinamismo y máximo rendimiento sobre el terreno de juego.

"Lo que más ilusión me hace es representar una marca con la que me siento identificado desde hace muchos años. Tanto el Atlético de Madrid como Decathlon transmiten valores con los que he crecido: esfuerzo, constancia, humildad y trabajo en equipo. Me gustaría que la gente, especialmente los más jóvenes, vea que con dedicación y compromiso se pueden conseguir grandes cosas, y poder ser un ejemplo positivo tanto dentro como fuera del campo", concluyó Boñar.

Con este nuevo fichaje, Decathlon continúa ampliando su equipo de embajadores con perfiles que representan "el presente y, sobre todo, el futuro del deporte". "Porque detrás de cada gran jugador hay una historia que empezó exactamente igual que la de millones de personas: con unas ganas inmensas de jugar", recalcó Decathlon.