El 'déjà vu' de Anfield inicia para el Atlético una liguilla Champions de mayor a menor exigencia

Koke Resurrección, en un partido del Atlético de Madrid. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid, semifinalista de la pasada Liga de Campeones 2025-2026, afrontará en este nuevo curso una liguilla inicial de mayor a menor exigencia porque en sus cuatro primeras jornadas se enfrentará primero a dos equipos ingleses, Liverpool FC y Manchester United, y de seguido a dos conjuntos alemanes, VfB Stuttgart y Bayern München.

La ruta de los colchoneros empezará con su visita del 9 de septiembre a los 'Reds' en Anfield, un 'déjà vu' porque en ese mismo estadio inició la pasada temporada su concurso. Entonces el Atlético perdió por 3-2, con gol 'in extremis' de Virgil van Dijk, y auguró que el suelo inglés se le iba a atragantar otras veces posteriores durante la competición.

De hecho, el equipo entrenado por Diego Pablo Simeone dijo adiós en 'semis' tras caer en Londres por 1-0 ante el Arsenal FC en la vuelta. Y ahora querrán el 'Cholo' y sus pupilos resarcirse de sus tropiezos en Inglaterra, con un Liverpool en transición como primer rival a la vista.

El español Andoni Iraola sustituyó este verano al neerlandés Arne Slot como entrenador de una plantilla también renovada. Se marcharon vacas sagradas como Mohamed Salah, Ibrahima Konaté y Andrew Robertson junto a jóvenes promesas como Curtis Jones y Harvey Elliott, y en cambio llegaron Jérémy Jacquet, Ronald Araujo, Víctor Muñoz y Bradley Barcola.

En la jornada 2 abrirá sus puertas el Riyadh Air Metropolitano para recibir al Manchester United el 13 de octubre. Será dos meses y medio después de su último cara a cara, un amistoso en Solna (Suecia) donde dos goles de Bryan Mbeumo dieron el triunfo (2-1) a los 'Diablos Rojos', remontando la diana previa de Arnau Ortiz para un Atleti muy veraniego.

Tampoco tenía a sus mejores hombres el United, estabilizado en el banquillo por Michael Carrick, pero que no ha empezado regular la campaña, y con frescura de plantilla por los belgas Senne Lammens en portería y Youri Tielemans en la medular. El portugués Bruno Fernandes sigue comandando los ataques como mediapunta y arriba Mbeumo se turna con Benjamin Sesko y con el excolchonero Matheus Cunha.

La jornada 3 brindará el primer duelo ante alemanes. El 20 de octubre jugará el Atleti en el MHPArena, frente a un Stuttgart que vuelve a la Championsdos años después y con el propósito de asentarse entre la nobleza del 'Viejo Continente'. Su anterior participación, en ese curso 2024-2025, se saldó con eliminación prematura en la fase liga.

Para superar eso, ahora tienen en mejor forma a su delantero estrella Deniz Undav, típico 'panzer' que sacó de apuros a la 'Mannschaft' en un partido del último Mundial. Él es de los pocos productos nacionales que no ha tanteado el dominador por antonomasia del fútbol de Alemania, un Bayern que el 3 de noviembre visitará el Metropolitano en la jornada 4.

Candidatísimo a conquistar esta Champions, confiando su tridente de ataque a Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz, el conjunto de Múnich lleva desde 2020 sin pisar la final. Además, fue una edición rara por definirse casi todas sus eliminatorias en agosto dentro de una 'burbuja' que ideó la UEFA en Lisboa a causa de la pandemia de COVID-19.

Aquel mismo 2020, pero ya en otoño, fue la última vez que se cruzaron Bayern y Atleti. Fue en Champions, aún con fase de grupos; en el Allianz Arena golearon los locales (4-0) y en Madrid hubo empate (1-1). Pero las rencillas entre ambos clubes vienen de antes, desde la final de la Copa de Europa de 1974 que ganaron los bávaros en el partido de desempate.

DOS NORUEGOS, EL RECURRENTE PSV Y LA INCÓGNITA TURCA

Las otras cuatro jornadas del conjunto colchonero en esta liguilla se presentan 'a priori' más asequibles. Se batirá el cobre con el pujante fútbol noruego y, además, lo hará por partida doble. Durante la jornada 5, el 25 de noviembre recibirá la visita del Viking FK, que por primera vez en su historia jugará la fase principal de la máxima competición europea.

Este club de Stavanger y el Bodo/Glimt le han comido la 'tostada' al Rosenborg y se da la casualidad de que los de la capital de Nordland volverán a cruzarse en la ruta del 'Cholo'. El 28 de enero de este 2026, el Bodo/Glimt sorprendió venciendo por 1-2 en el Metropolitano; y cuando casi se cumpla un año, el Atleti 'devolverá' la visita en la jornada 7.

Los dos rivales restantes serán un viejo conocido y una incógnita. El 9 de diciembre visitarán los colchoneros el Philips Stadion de Eindhoven para enfrentarse al PSV, al que derrotó el pasado año en la liguilla por 2-3. Y el 27 de enero en casa, cerrando su fase liga, el Atlético recibirá al Fenerbahçe, con quien nunca se ha visto las caras en duelo oficial, con figuras como Vedat Muriqi, Romelu Lukaku y Mason Greenwood y siempre más asequible lejos de su entusiasta afición.