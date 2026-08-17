El delantero del Cagliari Yael Trepy, ingresado en la UCI tras un accidente en una piscina

El delantero del Cagliari Yael Trepy, en el partido de la Coppa Italia ante el Arezzo. - Europa Press/Contacto/ÂÂ Gianluca Zuddas

ROMA, 17 Ago. (dpa/EP) -

El delantero francés del Cagliari Yael Trepy se encuentra ingresado en cuidados intensivos en el Hospital Santissima Annunziata de Sassari, en la isla de Cerdeña, ya que habría sufrido un accidente en la piscina, según informó este lunes el club de la Serie A en un comunicado.

"El Cagliari comunica que el jugador Yael Trepy se encuentra actualmente hospitalizado en el Hospital Civil Santissima Annunziata de Sassari, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos. El club mantiene un contacto constante con el centro médico y con la familia del jugador, y sigue de cerca la evolución de su estado", rezó el comunicado de la entidad.

En su nota de prensa, el Cagliari solicitó "el máximo respeto" a la privacidad del futbolista, de 20 años, y aseguró que "ofrecerá actualizaciones a medida que se disponga de nueva información" sobre el estado del jugador.

Según informan los medios de comunicación, Trepy sufrió un accidente en la piscina de una villa de Costa Esmeralda durante el fin de semana. La agencia de noticias ANSA informó de que el jugador no sabe nadar y se vio arrastrado hacia la parte más profunda de la piscina. Al parecer, fue rescatado del agua y trasladado al hospital en helicóptero.

Trepy debutó con el primer equipo del Cagliari en enero. El viernes formó parte del once inicial en el partido de la primera ronda de la Coppa italiana contra el Arezzo, duelo que ganó su equipo por 1-0.