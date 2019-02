Denis Suárez: "He presionado mucho para venir al Arsenal"

Publicado 31/01/2019 14:06:47 CET

Sobre Emery y su reencuentro: "Mejoré mucho gracias a él"

BARCELONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Denis Suárez reconoció que presionó "mucho" al FC Barcelona para que le cediese al Arsenal inglés y reencontrarse con Unai Emery, el técnico que le dirigió en el Sevilla y "parte de la razón" por la que el conjunto catalán le recuperó.

"He presionado mucho para venir al Arsenal. Estoy por fin aquí y estoy muy contento", aseguró Denis Suárez en su primera entrevista a los medios oficiales del club recogida por Europa Press.

El gallego llega al Emirates Stadium con ambición. "He venido a jugar lo máximo posible y ayudar al equipo a clasificarse para la Liga de Campeones", manifestó el centrocampista español, que llega a un Arsenal que está cuarto en la Premier League.

De momento, el equipo está vivo en la Liga Europa, donde se medirá al Bate Borisov en los dieciseisavos de final. "Me gustaría ganar la Liga Europa con el Arsenal, también. ¿Por qué no? Es un trofeo que gané con Emery en el Sevilla y me encantaría ganarlo aquí", se sinceró.

Y es que reencontrarse con el técnico vasco ha sido clave para que optara por irse al Arsenal. "Tengo una relación muy buena con él, es un técnico exigente y uno de los mejores del mundo ahora mismo", recalcó. "El del Sevilla fue mi primer año en la elite, en Primera División, y mejoré mucho como jugador gracias a él, realmente me ayudó. Fue gran parte de la razón por la que pude volver al Barça tras la cesión", añadió.

De Emery destacó también su dedicación de tiempo a su trabajo. "Pasa muchas horas y días mirando vídeos de otros equipos y del suyo propio. Sus entrenamientos son duros y se asegura de que el equipo esté preparado del todo", apuntó Suárez.

Eso sí, su salida del Barça hará que deje de jugar, entre otros, con "el mejor jugador del mundo", en referencia a Leo Messi. "Pero la persona a la que más admiro en el mundo del fútbol es Andrés Iniesta Siempre ha sido mi ídolo, desde que era joven. Además de que juega en una posición similar a la mía, pude pasar dos años con él y aprendí mucho de él. Ha sido siempre un gran elogio ser comparado con él", comentó sobre el manchego.

Preguntado por qué cosas sabía del Arsenal, el gallego afirmó ser fan de Dennis Bergkamp o Thierry Henry, "leyendas" del club 'gunner' y de los que espera "poder seguir sus pasos". "Algo que nadie sabe es que cuando era pequeño solía mirar la Premier en la televisión, y el Arsenal me inspiró de veras", remarcó.