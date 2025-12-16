El Dépor echa al Mallorca de la Copa

El RC Deportivo elimina al RCD Mallorca en la Copa del Rey - RC DEPORTIVO

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El RC Deportivo ha eliminado al RCD Mallorca (1-0) y ha avanzado este martes a octavos de final de la Copa del Rey MAPFRE, en una jornada en la que el Valencia CF no pasó apuros ante el Real Sporting de Gijón (0-2) y en la que Real Sociedad, con Jon Ansotegi estrenándose en el banquillo, y Elche CF tuvieron que sudar para dejar fuera de concurso a CD Eldense (1-2) y SD Eibar (0-1).

Una de las grandes sorpresas del martes la ofreció un 'Segunda', el Dépor, que dejó en el camino a un 'Primera' como el Mallorca gracias a un solitario gol del debutante Noé Carrillo. El joven del Fabril, que disputaba su primer partido con el primer equipo, cazó en el minuto 85 un balón rechazado tras un cabezazo al palo de Bil Nsongo y desató la locura en Riazor.

Tras una primera mitad sin apenas ocasiones más allá de un disparo de Javier Llabrés que Eric Puerto mandó a saque de esquina, el partido se animó después del descanso. En el último cuarto de hora, Pablo Maffeo, por los baleares, y Bil Nsongo, por los gallegos, estrellaron sendos remates en el travesaño, todo antes de que Carrillo saliera al rescate.

No falló, en cambio, el Valencia, que doblegó al Real Sporting de Gijón en El Molinón-Enrique Castro 'Quini'. El equipo 'che' tardó solo cuatro minutos en adelantarse, con Lucas Beltran rematando a placer una pelota muerta en el área pequeña. Dos ocasiones de Largie Ramazani pudieron ampliar la renta de los de Carlos Corberán, y Gaspar Campos respondió con un disparo que obligó a Julen Agirrezabala a salvar el tanto con el pie.

Tres minutos después de que se reanudase el choque tras el paso por vestuarios, Dani Raba golpeó desde la medialuna del área y el esférico se coló dentro de la portería después de pegar en el poste izquierdo. Christian Joel apareció todavía para evitar que anotasen Diego López y Ramazani, pero los asturianos no pudieron revertir la situación.

Muchos más apuros pasó la Real Sociedad, con Jon Ansotegi como nuevo entrenador tras la destitución de Sergio Francisco, en el Nuevo Pepico Amat, donde Pablo Marín acabó con el sueño del Eldense en el minuto 96 para guiar a los 'txuri urdin' a octavos.

Los goles se hicieron esperar hasta el minuto 79, cuando el croata Luka Sucic sacó partido de un error en la salida del balón de los locales para abrir el marcador, aunque no celebró el tanto. Minuto y medio más tarde, Nacho Quintana neutralizaba el tanto vasco y empataba el duelo, pero Marín, en el último minuto, evitó la prórroga y salvó la victoria para el cuadro donostiarra.

En Ipurua, el Elche hizo valer un tanto de Adam Boayar ante el Eibar para sellar su pase a octavos. Antes de que se cumpliese la primera media hora de encuentro, el delantero hispano-marroquí aprovechó un mal despeje de Luis López para rematar cruzado frente al portero del conjunto armero.

Aún así, José Corpas tuvo la oportunidad, ya en el minuto 71, de equilibrar la contienda en un penalti tras ser derribado en el área. Sin embargo, el guardameta argentino Matías Dituro adivinó sus intenciones y detuvo su lanzamiento, una acción vital para lograr el billete a la siguiente ronda para los ilicitanos.