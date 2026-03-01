El Deportivo alimenta su sueño con épica y Las Palmas recupera el pulso

Real Sociedad B - Deportivo de La Coruña - LALIGA

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo de La Coruña remontó (2-3) a la Real Sociedad B este domingo en la jornada 28 de LaLiga Hypermotion para mantener su persecución al ascenso directo, mientras que la UD Las Palmas venció (0-3) a la Cultura Leonesa para salir de su bache.

El equipo gallego empezó por delante, a los dos minutos por medio de Stoichkov, pero sufrió la reacción del filial 'txuri-urdin', capaz de hacer el 2-1 y tener alguna ocasión para hacer el tercero. Los vascos no aprovecharon su momento y la expulsión por dos amarillas rápidas de Mikel Rodríguez dio alas al Dépor.

Bil Nsongo y Mario Soriano, en el minuto 94, firmaron el 2-3 con el que el Deportivo suma 49 puntos, los mismos que Castellón y Almería, y a cuatro del líder Racing. Mientras, Las Palmas se colocó sexto con 45, ganando después de siete jornadas sin hacerlo en su visita a León y gracias a la segunda parte de Manu Fuster.

El extremo valenciano firmó una asistencia y un gol en la reanudación, mientras que Sandro Ramírez, regresando tras lesión, firmó la sentencia ante una 'Cultu' en zona de descenso. Los de Luis García salieron de su largo bache para volver a mirar a la promoción, un 'Top 6' al que no pierde la cara el Ceuta.

El recién ascendido tomó Anduva (0-1) con el gol de Marcos Fernández antes del descanso y las paradas de Pedro López, sobre todo cuando el Ceuta se quedó con uno menos por la expulsión de Aisar Ahmed. La tercera victoria seguida del equipo ceutí le sitúa con 44 puntos, mientras el Mirandés ve la salvación a ocho puntos.

En el duelo que cerró la jornada por este domingo, el Eibar superó (3-1) a un Cádiz en crisis y cada vez más cerca de la quema. José Corpas, Javi Martón y Adu Ares alargaron el estadio de gracia de Ipurua para superar en la tabla a un equipo gaditano con seis derrotas y un empate en sus últimos siete partidos.

--RESULTADOS Y PROGRAMA JORNADA 28 DE LALIGA HYPERMOTION.

Viernes 27 de febrero.

Albacete - Almería 1-1.

Sábado 28.

Real Zaragoza - Burgos 0-1.

Granada - Málaga 0-1.

Real Valladolid - Huesca 1-0.

Castellón - Racing de Santander 1-3.

Domingo 1 de marzo.

Real Sociedad B - Deportivo 2-3.

Mirandés - Ceuta 0-1.

Real Sporting - Leganés suspendido.

Cultural Leonesa - Las Palmas 0-3.

Eibar - Cádiz 3-1.

Lunes 2.

Córdoba - Andorra 20.30 horas.