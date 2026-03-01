Suspendido el Sporting-Leganés por "una emergencia médica" en El Molinón

LaLiga - LALIGA

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El partido de la vigésima octava jornada de LaLiga Hypermotion entre el Real Sporting de Gijón y el CD Leganés, que se estaba disputando este domingo desde las 16.15 horas en El Molinón-Enrique Castro 'Quini', ha sido suspendido por una emergencia médica.

"Suspendido el Real Sporting vs. CD Leganés por una emergencia médica en El Molinón-Enrique Castro 'Quini'. La fecha y hora para la reanudación del encuentro serán anunciados próximamente", anunció LaLiga a través de redes sociales.

En el minuto 4 de juego, los jugadores del conjunto pepinero avisaron al colegiado Daniel Palencia Caballero de que uno de los aficionados presentes en la grada requería asistencia médica. El árbitro detuvo el encuentro y los servicios de emergencia actuaron. Sin embargo, el partido no se reanudó y los dos equipos enfilaron el túnel de vestuarios.