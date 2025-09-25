Deportivo y Cádiz quieren mantener el pulso por el liderato ante Eibar y Ceuta

El jugador del Deportivo de la Coruña David Mella durante el partido liguero ante el Leganés en Butarque. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo de la Coruña se enfrenta este sábado al Eibar en el estadio de Ipurua, en la jornada 7 de LaLiga Hypermotion, y el Cádiz recibe este domingo al Ceuta en el Nuevo Mirandilla, dos partidos en el que gallegos y andaluces buscarán seguir manteniendo el pulso por el liderato de la competición y, de paso, aumentar la distancia con sus perseguidores.

El líder de Segunda División, el Deportivo de la Coruña, visita el siempre complicado estadio de Ipurua con el único objetivo de sumar los tres puntos. Un triunfo que les permitiría consolidarse en lo más alto de la tabla y sumar su cuarta victoria consecutiva, algo que no consigue desde marzo de 2024 en Primera RFEF. Además, en los últimos dos partidos han conseguido anotar nueve goles, demostrando un caudal ofensivo sobresaliente.

Y es que el inicio de los de Antonio Hidalgo está siendo sobresaliente, manteniéndose invicto hasta el momento --cuatro victorias y dos empates--. Eso sí, enfrente tendrá a un Eibar que está intratable como local. En Ipurua, los de Beñat San José han vencido en los tres partidos que han disputado, encajando además sólo un tanto. Además, un triunfo les permitiría colocarse, al menos momentáneamente, en puestos de 'playoff'.

Ya el domingo será el turno del colíder, el Cádiz, que recibirá en el Nuevo Mirandilla al Ceuta. Un duelo en el que los andaluces quieren sumar su tercer triunfo consecutivo para afianzarse en puestos de ascenso directo y, en caso de que el Depor no gane, asaltar el liderato. Para ello, el equipo amarillo necesita mantener su buen tono defensivo, que le ha llevado a mantener su portería a cero en los dos últimos encuentros.

Enfrente tendrá a un Ceuta que llega a la 'Tacita de Plata' al alza, después de haber sumado siete de los últimos nueve puntos en juego. Esos sí, el equipo de la ciudad autónoma aún no sabe lo que es ganar a domicilio, donde ha recibido una media de 3,3 goles por encuentro en los tres partidos que ha disputado, por lo que mejorar esta faceta será esencial si no quiere marcharse de vacío del Nuevo Mirandilla.

Por su parte, el Racing de Santander, tercer clasificado, vivirá un choque de altos vuelos ante el Andorra, que se encuentra en puestos de 'playoff'. Los de José Alberto López buscarán en el Sardinero volver a la senda del triunfo después del doloroso empate en Córdoba de la pasada jornada, y para ello cerrar la sangría de goles encajados. Y es que aun no han conseguido dejar a cero su portería esta Liga, y encadenan 17 partidos sin hacerlo.

Y lo intentarán ante un Andorra que sigue asentado en la zona noble de la tabla clasificatoria tras los cuatro puntos cosechados en las dos últimas jornadas. Sin embargo, visitan un campo en el que han caído derrotados en las tres veces que han jugado, siendo la temporada 2022-23 en la única en la que consiguieron hacer gol. Además, los de Ibai Gómez sólo han sumado los tres puntos en uno de sus tres partidos a domicilio de este curso.

También destaca en la jornada 7 de LaLiga Hypermotion el derbi autonómico entre el Real Valladolid y la Cultural Leonesa en el que los pucelanos necesitan el triunfo para continuar en el Top-6, mientras que a los visitantes sólo les vale ganar para abandonar los puestos de descenso. Además, el enfrentamiento en el estadio de Gran Canaria entre dos equipos cuyo objetivo es el ascenso como son Las Palmas y Almería se antoja como uno de los más atractivos del fin de semana.

JORNADA 7 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 26.

Mirandés - Real Zaragoza 20.30 horas.

Sábado 27.

Eibar - Deportivo de la Coruña 18.30 horas.

Racing de Santander - Andorra 18.30 horas.

Las Palmas - Almería 21.00 horas.

Domingo 28.

Real Sociedad B - Córdoba14.00 horas.

Burgos - Málaga 16.15 horas.

Cádiz - Ceuta16.15 horas.

Real Sporting - Albacete 18.30 horas.

Real Valladolid - Cultural Leonesa18.30 horas.

Huesca - Granada21.00 horas.

Lunes 29.

Leganés - Castellón20.30 horas.