El Deportivo denuncia "insultos y presiones" a sus futbolistas y anuncia medidas

Pierre-Emerick Aubameyang anota en el Deportivo-Elche - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El RC Deportivo de A Coruña ha condenado los "insultos" y las "presiones" recibidos por sus jugadores durante el partido ante el Elche, en relación con las medidas tomadas en la grada de Marathón Inferior en el estadio ABANCA Riazor, y ha explicado que pondrá el asunto en manos de sus servicios jurídicos.

"El RC Deportivo quiere denunciar públicamente los insultos y presiones que algunos de sus jugadores vienen sufriendo durante las últimas semanas por parte de aficionados que pretenden que estos adopten una posición concreta en asuntos extradeportivos no relacionados de manera directa con su práctica profesional. Los hechos han sido documentados y puestos a disposición de los servicios jurídicos del Club, que valorarán el ejercicio de cuantas acciones procedan en defensa de sus profesionales", señaló el club gallego en un comunicado.

La entidad coruñesa explicó que estas conductas se han producido "tanto de forma presencial como a través de mensajes por redes sociales y aplicaciones de mensajería". "Van dirigidos de forma particular a algunos jugadores, tanto en la esfera profesional como en su esfera personal y privada, con el objetivo de presionarles para que se pronuncien respecto a cuestiones no deportivas de las que estos no son partícipes", indicó.

Las protestas vienen motivadas por los cambios de condiciones para los socios abonados de la grada de Marathón Inferior. Entre otras medidas, el club anunció que podría efectuar controles aleatorios de identidad tanto en los accesos como durante la estancia en el estadio de ABANCA Riazor.

El Deportivo explicó que durante el calentamiento del partido de este lunes ante el Elche (1-1) algunos jugadores "recibieron desde un sector de la grada gritos e insultos de manera reiterada, al tiempo que se les instaba a tomar partido públicamente a favor de las reivindicaciones de una parte de la afición". "Esta situación se reprodujo a la salida de los jugadores del estadio, en presencia de sus familiares", manifestó.

"El club considera absolutamente inaceptable cualquier comportamiento de esta naturaleza y condena de forma firme toda manifestación de violencia -ya sea física o verbal-, intimidación o amenaza dirigida contra los jugadores y contra cualquiera de los miembros del RC Deportivo", añadió.

Aún así, el club aseguró que "entiende y respeta profundamente que los aficionados puedan expresar su disconformidad, formular críticas o manifestar su desacuerdo con determinadas decisiones". "Sin embargo, ninguna discrepancia puede justificar los insultos, las presiones personales o cualquier intento de imponer que jugadores y miembros del cuerpo técnico se posicionen públicamente sobre una cuestión que no forma parte de sus responsabilidades", expuso.

Además, el club explicó por qué tras el partido desde el departamento de prensa se impidió a Ximo Navarro responder preguntas relacionadas con las protestas. "Se limitaron a responder a cuestiones estrictamente deportivas, manteniéndoles al margen de un tema que nada tiene que ver con ellos ni con su desempeño en el terreno de juego. Todo ello sin menoscabar la posibilidad de los medios de comunicación de recoger las impresiones de los protagonistas sobre el debut del RC Deportivo en Primera División después de ocho años", subrayó.

"El club, además, en su condición de empleador, tiene el deber legal de velar por la seguridad y la salud de sus trabajadores, también en su dimensión psicosocial, y actuó en cumplimiento de esa obligación. Jugadores y entrenadores deben poder desarrollar su actividad profesional con normalidad, sin verse sometidos a presiones externas que incidan negativamente en su rendimiento deportivo y les afecten en su ámbito personal y familiar", continuó.

Por otra parte, el club coruñés explicó que mantiene "un proceso de escucha activa" y que ha dado ya "respuesta a varias de las reivindicaciones de los abonados, habilitando primero un canal para realizar el proceso de renovación de abonos online y, posteriormente, un sistema de cesión de los abonos y liberación de asientos para la grada de Marathón Inferior", afirmó.

"Las medidas de seguridad impuestas en esa grada se pusieron en marcha como consecuencia del elevado número de sanciones acumuladas en este espacio concreto del estadio y, como ya fue comunicado por el club, no buscan imponer un cambio en la dinámica de esta grada y no tendrán ningún impacto ni efecto sobre aquellas personas que no incurran en actos o comportamientos contrarios la normativa vigente", prosiguió.

"El RC Deportivo seguirá defendiendo el derecho de todos los aficionados a expresar libremente sus opiniones dentro de la legalidad y de los cauces establecidos, al mismo tiempo que actuará para preservar la integridad, la seguridad y el respeto debido a sus jugadores, cuerpo técnico y a todas las personas que forman parte del club. El club hace un llamamiento a todos sus aficionados para que apoyen a los jugadores, dentro y fuera del terreno de juego, y contribuyan a mantener un entorno de respeto, convivencia y seguridad que redunde positivamente en el rendimiento deportivo del equipo", finalizó.