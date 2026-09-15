Deportivo y Sevilla miden sus buenos ánimos y Levante y Athletic buscan volver a sonreír

Pierre-Emerick Aubameyang durante un partido con el RC Deportivo de A Coruña - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo de A Coruña y el Sevilla FC se citarán este miércoles en un duelo entre dos de los equipos que han arrancado bien la temporada de LaLiga EA Sports 2026-2027, mientras que el Levante UD querrá recuperar su fortaleza como local ante un Athletic Club que busca restaurar los puntos que dejó escapar el pasado fin de semana, en partidos correspondientes a la sexta jornada del campeonato.

En el Estadio ABANCA Riazor (19.00 horas) se cruzarán el Deportivo de A Coruña y el Sevilla FC, séptimo y sexto clasificado respectivamente y separados por un punto, en un choque entre dos conjuntos que han arrancado con buenas sensaciones la campaña y que aspiran a alcanzar el parón lo más arriba posible.

El conjunto deportivista no está acusando de momento su regreso a Primera División y puede incluso presumir de ser el único, junto al hasta el momento imparable líder FC Barcelona, de no haber perdido todavía un partido para tener ya nueve puntos tras dos victorias y tres empates.

El equipo gallego retorna ahora ante su afición tras salir bien parado de dos salidas complicadas a Villarreal, donde fue capaz de ganar 2-3, y Getafe, donde arañó un punto (1-1), en busca de dar su segunda alegría a su esperanzada afición tras batir al Valencia CF (3-2). Para ello, se aferrará una vez más al inspirado inicio del delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, que ya suma cinco goles tras haber marcado en todas las jornadas.

El veterano atacante será el encargado de medir ahora la solidez de un Sevilla FC que hacía tiempo que no empezaba con tanta regularidad la temporada, lo que le ha permitido asomarse ya a los puestos de acceso a competición europea, lejanos los últimos años para los sevillistas.

El conjunto hispalense sólo suma una derrota, en casa ante el Atlético de Madrid, y tras ganar al Valencia CF (1-0), intentará volver a sacar algo positivo lejos del Sánchez-Pizjuán como ante el RCD Espanyol (1-1) y de San Mamés en un feudo que no visita desde 2018 y donde no pierde desde 2009.

Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo de A Coruña, podría hacer rotaciones para refrescar al equipo en su segundo partido en casi 72 horas con la posible titularidad del joven Yeremay Hernández, mientras que Luis García Plaza también podría hacer cambios, con Robbie Ure de '9' y Ejuke en un extremo.

LEVANTE Y ATHLETIC QUIEREN RECUPERAR PUNTOS

Por otro lado, en el Estadio Ciutat de València (21.30 horas) se enfrentarán el Levante UD y el Athleti Club, dos equipos que no ganaron la pasada jornada como locales y que quieren recuperar el máximo de puntos para sus respectivas aspiraciones.

El conjunto 'granota' no pudo arañar nada ante el líder FC Barcelona, que se impuso 2-4 pese a la reacción final levantinista, y ahora tratará de volver a construir un buen y sólido momento ante su afición, frente a la que no perdía desde el pasado mes de febrero en busca de sumar su segunda victoria de la temporada tras la gran goleada al Real Betis (5-2).

El Levante UD está necesitado de puntos porque sólo atesora cinco y el fin de semana que viene tiene una siempre complicada visita al Villarreal CF, aunque este no esté atravesando su mejor momento. Para ello, espera no dar concesiones defensivas a un rival con mucha verticalidad ofensiva y seguir aprovechando su buen inicio goleador como local.

El Athletic Club, por su parte, busca coger cuanto antes regularidad en su puntuación con la llegada de su nuevo técnico, el alemán Edin Terzic, y tratar de recuperar lo perdido el pasado sábado en San Mamés ante el Elche CF, frente al que salvó un punto en el tramo final.

El equipo vizcaíno vio frenado así su momento de euforia tras haber goleado la jornada anterior en 'La Catedral' al Atlético de Madrid y sumar un nuevo tropiezo ante su afición tras la derrota en el estreno ante el Sevilla FC. Con todo, encadena siete de los últimos nueve puntos tras empezar la Liga con dos derrotas y su objetivo es instalarse en la zona europea antes del parón con derbi en casa ante el sólido Deportivo Alavés el próximo fin de semana.

El entrenador del Levante UD, el portugués Luís Castro, ya rotó ante la visita del actual campeón y lo más probable es que jugadores como Iván Romero, Oriol Rey, Enzo Bardeli o Thiago Fernández vuelvan al once. Terzic, por su parte, podrá contar con Iñaki Williams en un once donde su hermano Nico podría volver a ser suplente para la entrada de Álex Berenguer.

--HORARIOS DEL MIÉRCOLES DE LA JORNADA 6 DE LALIGA EA SPORTS.

Atlético de Madrid - Osasuna. Hernández Maeso (C.Extremeño) 19.00.

Deportivo - Sevilla. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 19.00.

FC Barcelona - Racing. Munuera Montero (C.Andaluz) 21.30.

Levante - Athletic Club. Quintero González (C.Andaluz) 21.30.