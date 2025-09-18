Deportivo, Valladolid y Cádiz quieren asaltar el liderato del Racing

Archivo - El jugador del Real Racing Club de Santander Inigo Vicente. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo de la Coruña, el Real Valladolid y Cádiz CF afrontan esta sexta jornada de LaLiga Hypermotion con el objetivo de asaltar el liderato del Real Racing Club, que afronta este domingo (21.00 horas) una difícil visita al Nuevo Arcángel frente al Córdoba CF, después de la dura derrota del pasado domingo frente a la Cultural Leonesa (2-4) en los Campos de Sport de El Sardinero.

El equipo de José Alberto sufrió su primer tropiezo del curso en un partido que llegó a ir perdiendo por 0-4. Esta derrota y la victoria de sus más inmediatos perseguidores, deja al conjunto cantabro con un único punto de ventaja y con la posibilidad de perder el liderato en caso de no lograr la victoria esta jornada.

Con el objetivo de evitarlo, el Racing visita este domingo al Córdoba, equipo al que venció los dos partidos disputados la pasada temporada. El equipo del exracinguista Iván Ania viene de caer en campo del Andorra (3-1) y tan solo ha sumado cuatro puntos en lo que llevamos de curso, aunque venció su último compromiso en casa frente al Castellón por 2-1.

Este encuentro entre cántabros y andaluces cerrará la jornada del domingo, habiendo jugado anteriormente todos sus perseguidores. El primero en hacerlo será el Deportivo de la Coruña que se medirá este viernes (20.30 horas) a la SD Huesca, con su entrenador Antonio Hidalgo midiéndose a su exequipo, tras la goleada del pasado sábado frente al CD Mirándes (1-5).

El técnico catalán podría alinear como titular al delantero neerlandés Zakaria Eddahchouri, quien viene de anotar un 'hat-trick' en tan solo 16 minutos. El autor de los otros dos goles fue el extremo español Luismi Cruz, demostrando el gran nivel que tiene el equipo gallego en ataque, a pesar de que su máxima estrella Yeremay Hernández no ha mostrado aún su mejor versión.

El domingo será el turno de Valladolid y Cádiz, que jugarán como visitante frente al Albacete y al Málaga, respectivamente. El conjunto de vallisoletano visitará el Carlos Belmonte, donde el técnico Alberto González está contra las cuerdas después sumar únicamente dos puntos en las primeras cinco jornadas.

Mientras que el Cádiz tendrá un derbi andaluz frente al Málaga en uno de los partidos de esta jornada de LaLiga Hypermotion. El más destacado será el que medirá el sábado (18.30 horas) a dos equipos recién descendidos como Leganés y Las Palmas, que necesitan ganar para escalar en la clasificación, que lidera el Racing, pero con Deportivo, Valladolid y Cádiz amenazando este liderato.

PROGRAMA COMPLETO DE LA JORNADA 6 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes 19.

Deportivo de la Coruña - SD Huesca 20.30 horas.

-Sábado 20.

Cultural Leonesa - CD Castellón 16.15 horas.

CD Leganés - UD Las Palmas 18.30 horas.

FC Andorra - CD Mirandés 18.30 horas.

UD Almería - Real Sporting 21.00 horas.

-Domingo 21.

AD Ceuta - Real Zaragoza 14.00 horas.

Albacete Balompié - Real Valladolid 16.15 horas.

SD Eibar - Real Sociedad B 18.30 horas.

Málaga CF - Cádiz CF 18.30 horas.

Córdoba CF - Real Racing Club 21.00 horas.

-Lunes 22.

Burgos CF - Granada CF 20.30 horas.