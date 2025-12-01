El derbi Espanyol-Barça se disputará el sábado 3 de enero en la primera jornada de 2026

Archivo - El extremo español Lamine Yamal (FC Barcelona), ante el RCD Espanyol en el RCDE Stadium. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

LaLiga oficializó este lunes los horarios de la jornada 18, la primera de 2026, de LaLiga EA Sports, con el derbi catalán entre el RCD Espanyol y el FC Barcelona el sábado 3 de enero (21.00), mientras que el Real Madrid recibirá al Real Betis el domingo 4 (16.15), según un comunicado.

La jornada la abrirá el derbi madrileño Rayo Vallecano-Getafe CF el viernes 2 de enero (21.00), y el sábado 3 se disputarán cuatro partidos, entre ellos, el Espanyol-Barça, a las 21.00, en el RCDE Stadium de Cornellà. La jornada sabatina vivirá también el RC Celta-Valencia CF (14.00), el CA Osasuna-Athletic Club (16.15) y el Elche CF-Villarreal CF (18.30).

Mientras que el domingo 4 de enero el Sevilla FC recibirá al Levante UD (14.00), el Bernabéu acogerá el Real Madrid-Betis (16.15), antes de la disputa de la Supercopa en Arabia; y se disputarán también, a las 18.30, el Deportivo Alavés-Real Oviedo y el RCD Mallorca-Girona FC, mientras que la jornada 18 se cerrará ese domingo a las 21.00 con el Real Sociedad-Atlético de Madrid.

--HORARIOS JORNADA 18 DE LALIGA EA SPORTS 2025-26:

-Viernes 2 de enero.

Rayo Vallecano - Getafe CF21.00.

-Sábado 3.

RC Celta - Valencia CF 14.00.

CA Osasuna - Athletic Club16.15.

Elche CF - Villarreal CF18.30.

RCD Espanyol - FC Barcelona 21.00.

-Domingo 4.

Sevilla FC - Levante UD14.00.

Real Madrid - Real Betis 16.15.

Deportivo Alavés - Real Oviedo 18.30.

RCD Mallorca - Girona FC 18.30.

Real Sociedad - Atlético de Madrid 21.00.