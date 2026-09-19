El derbi marca el paso en la carrera por la Liga

Archivo - Koke Resurrección, Kylian Mbappé y Marcos Llorente, durante un partido. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan este domingo (16.15 horas) en la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2026-27, el primer gran examen de la temporada para un conjunto blanco con mejores resultados que sensaciones y que quiere reivindicarse en el siempre duro Riyadh Air Metropolitano, donde los rojiblancos defienden racha positiva para no perder más ritmo en la carrera por el liderato.

Llega el primer gran test del curso con el Metropolitano como escenario del derbi madrileño, siempre de alta tensión y condicionado ahora por las urgencias de la tabla y la pugna por el liderato donde se sitúa firmemente el FC Barcelona. Atlético y Real Madrid se citan en un duelo de máxima exigencia tras un inicio con pinchazos en ambos bandos y en el que miden sus aspiraciones reales al título antes del parón.

El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone, tercero con 13 puntos tras perder contra el Athletic Club (3-0) y empatar con el Villarreal CF (2-2), llega al derbi en un pico alto de forma y con el olfato goleador afinado, después de enlazar dos goleadas abultadas ante Real Sociedad (0-3) y CA Osasuna (4-0), para olvidar también el tropiezo previo ante el Liverpool en el estreno en Champions League en Anfield (2-1).

A pesar del ruido veraniego por el futuro de Julián Álvarez, que apenas acumula una hora de juego en Liga y es duda para el derbi, el Atleti parece haber dado con la tecla en la parte ofensiva, gracias a un Kang-In Lee enchufado y las aportaciones de Ademola Lookman, Jonathan David o Álex Baena. El 'Cholo' Simeone va consiguiendo que las piezas encajen, algo que está costando en el lado madridista.

El equipo merengue es segundo con 15 puntos por su única derrota del curso, en La Cartuja frente al Betis (1-0), de la que parece haberse recuperado, al menos en lo que a resultados se refiere. Ahora, afronta la visita al Metropolitano después de tres triunfos seguidos frente al Inter de Milán (2-1) en la Liga de Campeones, ante el Rayo Vallecano (4-1) y en el Martínez Valero contra el Elche CF (2-3), con un tanto agónico de Carlos Espí en el descuento.

Porque los blancos demuestran superioridad ofensiva --19 goles a favor en 7 partidos--, pero juegan con fuego por 'siestas' en las segundas partes, aún sin sensaciones plenas, por lo que quieren acabar con el runrún y dar un golpe en la mesa en un feudo complicado. Y es que no ganan en el Metropolitano desde 2022 y solo suman dos victorias como visitantes en el estadio colchonero desde su inauguración.

Ya son cinco visitas de su rival que el Atlético encadena sin perder, con el recuerdo del 5-2 que endosó hace casi un año al equipo entrenado por Xabi Alonso, al que bajó de la nube y rompió su estatus de invicto inicial de esa temporada. También en la 2023-24, el Metropolitano fue el único borrón en Liga y Copa de los blancos, que quieren transformar la pesadilla en oportunidad para no descolgarse aún más del líder Barça.

Mourinho, que nunca se ha enfrentado al Atleti en el Metropolitano, presenta las bajas por lesión de Rodrygo Goes, Éder Militao y Ferland Mendy, y Raúl Asencio y Endrick ya están disponibles. El once del portugués parece claro, atendiendo a la positiva influencia de Arda Güler en el fútbol del equipo, por lo que partirá desde la derecha, con Jude Bellingham, que sigue sin marcar al Atleti, de mediapunta; y con Vinícius Júnior, que tampoco ha visto puerta en la Avenida Luis Aragonés, por la izquierda.

La gran duda en el equipo titular es el acompañante de Fede Valverde en el doble pivota, ya que puede decantarse por la opción de la estabilidad que ofrece Aurélien Tchoauméni, o la más arriesgada, Bernardo Silva. Arriba estará el francés Kylian Mbappé, que disputará su sexto derbi y ya marcó en ese 5-2 en el Metropolitano.

El galo intentará romper una defensa rojiblanca que ha dejado la portería a cero en tres de sus últimos cuatro partidos en casa, solo encajando los dos tantos en el empate frente al Villarreal. Aunque en el 4-0 sobre Osasuna utilizó Simeone su clásico 4-4-2, los tres centrales Marc Pubill, 'Cuti' Romero y Dávid Hancko también convencen al 'Cholo', que no podrá contar con Pablo Barrios ni Alexander Sorloth.

La principal duda es Julián Álvarez por una sobrecarga muscular, aunque ya acumula trabajo con el grupo desde el viernes. Morten Hjulmand y Koke compiten por ser el pivote, mientras Marcos Llorente podría actuar ahí si Pubill es lateral. Álex Baena es fijo y Jonathan David y Giuliano Simeone también parecen tener ventaja para ocupar el ataque.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Romero, Hancko, Grimaldo; Hjulmand, Kang-In Lee, Baena; Giuliano Simeone y Jonathan David.

REAL MADRID: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Valverde; Güler, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

--ÁRBITRO: Ortiz Arias (C.Madrileño).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 16.15/DAZN.