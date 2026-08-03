El derbi Real Madrid-Atlético y el Barça-Costa Adeje Tenerife marcan el inicio de la Liga F 2026/27

Archivo - Luany Vitoria, del Atlético de Madrid, durante el partido de Liga F ante el Real Madrid en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas (Madrid) - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid y el estreno del vigente campeón, el Barça Femení, ante el Costa Adeje Tenerife serán los encuentros más destacados de la primera jornada de la Liga F Moeve 2026/27, cuyos horarios anunció este lunes la competición para el fin de semana del 29 y 30 de agosto.

La competición arrancará el sábado 29 de agosto con los encuentros Deportivo Abanca-Sevilla y Real Sociedad-Logroño United (12.00), antes del SD Eibar-RCD Espanyol (17.00), el derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid (19.00) y el Madrid CFF-Granada (21.00).

Eso sí, los partidos de San Sebastián y del derbi podrían modificar su horario en función de la participación de sus equipos en la fase previa de la Liga de Campeones.

La jornada dominical comenzará con el Athletic Club-FC Badalona Women (12.00) y continuará con el Deportivo Alavés-Valencia (17.00), un duelo entre los dos equipos recién ascendidos que supondrá su regreso a la máxima categoría del fútbol femenino español.

El cierre de la primera fecha del campeonato llegará a las 19.00 horas con el Barça Femení-Costa Adeje Tenerife, en el debut liguero del vigente campeón frente al conjunto que la pasada temporada fue una de las revelaciones al finalizar en la cuarta posición.

Además, la Liga F destacó que varios clubes volverán a disputar sus partidos en grandes estadios desde el inicio del campeonato. Entre ellos estará el recién ascendido Deportivo Alavés, que jugará como local en Mendizorroza, dentro de la apuesta de la competición por acercar el fútbol femenino a un mayor número de aficionados y reforzar su visibilidad.