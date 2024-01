Derbis madrileño, vasco y valenciano para inaugurar la primera jornada de 2024

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La jornada 19 de LaLiga EA Sports echa a andar este martes con los partidos Getafe CF vs Rayo Vallecano (17.00 horas), Real Sociedad vs Deportivo Alavés (19.15) y Valencia CF vs Villarreal CF (21.30), tres derbis regionales que calibrarán los respectivos estados de ánimo de seis equipos que están en la mitad de la tabla.

Abre fuego el duelo de la Comunidad de Madrid, que se disputa en el Cívitas Metropolitano y no en el Coliseum debido a una sanción impuesta al conjunto azulón. Eso sí, los pupilos de José Bordalás empiezan el 2024 como locales en el mismo escenario donde acabaron el 2023 como visitantes, a tenor de su empate (3-3) frente al Atlético de Madrid.

Un doblete de Borja Mayoral amargó el pasado 19 de diciembre el récord de Antoine Griezmann como goleador histórico del conjunto colchonero. Y ahora, en otro derbi madrileño, el '19' azulón tratará de prolongar una buena racha que ha ayudado a su equipo a no perder desde hace un mes (2-0 en su visita a la UD Las Palmas).

Enfrente estará un Rayo en pleno bache, pues no gana una cita liguera desde el 22 de octubre de 2023 (0-1, curiosamente, en su visita a la UD Las Palmas). Pese a todo, los vallecanos son undécimos con 20 puntos; seis puntos por encima está el propio Getafe, que mira sin tapujos hacia los puestos europeos.

Por otra parte, en el Reale Arena, los locales buscarán un resultado que corte su dinámica de empates. Con tres igualadas, a razón de una en Champions League y dos en LaLiga, despidió la Real Sociedad un 2023 de grato desempeño. Ahora los donostiarras ocupan la sexta posición liguera con 31 puntos, mientras que su rival luce 16 puntos, lleva tres derrotas seguidas y ansía escapar de la zona baja.

Por último, en el Estadio de Mestalla se medirán dos conjuntos irregulares. El Valencia, décimo con 23 puntos, abrochó el pasado año con un triunfo en Vallecas gracias a un golazo de Sergi Canós. Y en el caso del Villarreal, que va decimotercero con 19 puntos, su partido más tardío de 2023 significó sufrimiento hasta batir al Celta por 3-2.

--PROGRAMA DEL MARTES EN LALIGA EA SPORTS.

Getafe - Rayo Vallecano. Figueroa Vázquez (C. Andaluz) 17.00.

Real Sociedad - Alavés. García Verdura (C. Catalán) 19.15.

Valencia - Villarreal. Gil Manzano (C. Extremeño) 21.30.