Desailly califica de "inaceptable" el incidente entre Prestianni y Vinícius: "Hay cosas que deben cambiar"

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista francés Marcel Desailly calificó este martes de "inaceptable" el incidente entre el argentino Gianluca Prestianni, del SL Benfica, y el brasileño Vinícius Júnior, quien denunció al extremo de proferirle insultos racistas, siendo suspendido por la UEFA, y es que el ex defensa central cree que "hay cosas que deben cambiar" en el fútbol actual.

"Estoy contento de ver que Vinícius juega y de ver Mourinho cambió un poco su aproximación al tema. Él puede celebrar, lo hizo la última vez que metió gol. No hay ningún problema. El problema es la percepción que se tiene de Vinícius, tenemos que acabar con ella y aceptar el hecho de que hay cosas que deben cambiar. Porque es inaceptable, dentro de un estadio, cuando estas cosas suceden", dijo el miembro de la Laureus World Sports Academy tras el anuncio de los nominados de los Laureus Awards 2026.

El ex central francés abordó también la situación actual del Real Madrid, después de perder este lunes ante el Getafe CF (0-1). "En la velocidad de ejecución, no están tan tranquilos, pero tienen individualidades que pueden permitirse mantener el listón hasta que, colectivamente, lleguen a ajustar un poco lo que se necesita para volver a ser ese famoso Real Madrid. Pero, mientras tanto, es bueno que tengan un poco de calma", analizó.

Desailly alabó la política de promoción y venta de entradas de la FIFA para el Mundial del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. "Se ha hecho muy bien, con técnicas que no conocíamos, de venta y de compra, y hoy podemos decir que la venta es un éxito", aplaudió.

"Respecto a los partidos, vamos a ver cuánto dan de sí. Pero generalmente, el Mundial no es un problema, siempre hay muy grandes partidos. En Catar se subió el listón, fue excepcional y este verano también habrá partidos superiores", agregó.

Finalmente, valoró el momento actual en el mundo con el conflicto en Oriente Medio, explicando que "todavía" quedan tres meses para el torneo. "No sé por qué debería afectar. La mayoría del tiempo, las cosas se resuelven antes. Así que el deporte tiene el poder para unirse. Tenemos la esperanza de que el torneo dure ese mes y medio, es más largo, hay más equipos, para que el mundo olvide sus problemas durante ese tiempo", concluyó.