La DFB afirma que el plan de Infantino ha generado "una pérdida de confianza irreparable"

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el Mundial de Fútbol 2026. - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MÚNICH, 3 Ago. (dpa/EP) -

El director general de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Andreas Rettig, afirmó que el plan del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de vender participaciones del Mundial de fútbol a inversores privados, en el que el organismo dio finalmente marcha atrás, ha generado "una pérdida de confianza irreparable".

"Desde mi punto de vista, se ha producido una pérdida de confianza irreparable. Una de las razones es la forma en que se suponía que se iba a tomar esta decisión, a puerta cerrada, por así decirlo, y las tácticas deshonestas utilizadas para atraer a la gente", expresó Rettig en una entrevista a la revista Stern recogida por Europa Press.

Desde la DFB cree que Infantino "se ha rodeado de personas ajenas al mundo del fútbol, procedentes del sector financiero o de la economía real", y por esto intentó este plan para vender participaciones del Mundial a inversores privados. "Pero no se pueden aplicar directamente al fútbol los principios del sector financiero o de la economía real", apuntó.

La semana pasada, Infantino dio a conocer planes por valor de miles de millones para vender los derechos del Mundial a inversores privados. Tras importantes protestas, incluida la amenaza de la UEFA de boicotear el Mundial, el presidente de la FIFA retiró la propuesta.

"Cuando se convirtió en presidente de la FIFA y sustituyó a Sepp Blatter, al principio hubo una gran sensación de alivio. Pensábamos que las cosas solo podían mejorar. Por desgracia, la realidad nos ha demostrado lo contrario", afirmó Rettig.

El directivo alemán criticó que Infantino haya invertido "mucho tiempo, dinero y energía en mantener su estructura de poder". "Es evidente que muchas decisiones sirvieron principalmente para consolidar su propia posición", defendió.

"Solo puedo remitirme a la declaración de la UEFA. Habla de una pérdida de confianza. Eso lo dice todo. Cuando los miembros declaran públicamente que ya no confían en la dirección, es una señal muy clara", concluyó.