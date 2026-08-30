El 'Dibu' Martínez ficha por el Chelsea

Archivo - Emiliano 'Dibu' Martínez - Martin Rickett/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez jugará las próximas tres temporadas en el Chelsea de Xabi Alonso, después de que el club 'blue' y el Aston Villa hayan llegado a un acuerdo para su traspaso por 7,5 millones de libras -8,7 millones de euros-.

El guardameta de 33 años, que llevaba dos veranos intentando abandonar el Aston Villa, jugará los próximos tres cursos en Stamford Bridge. "Estoy encantado de estar en este club. Venir al Chelsea fue, tanto para mí como para mi familia, una decisión fácil de tomar y estoy en la gloria. Estoy deseando empezar", reconoció en declaraciones a los medios oficiales del Chelsea.

"Quiero triunfar aquí. Soy una persona a la que le gusta ganar en todo lo que hago y quiero aportar eso, porque este es un club que gana títulos, así que creo que encajamos bien. Soy todo pasión y juego con el corazón. Daré el 100% en cada partido y en cada sesión de entrenamiento para que el club, mis compañeros y la afición se sientan orgullosos", advirtió.

El 'Dibu' se ha convertido en el último jugador en dejar la dinámica de los 'villanos', que han perdido en las últimas semanas a los británicos Ezri Konsa y Morgan Rogers, al mediocentro belga Youri Tielemans y al lateral francés Lucas Digne, mientras que el delantero inglés Ollie Watkins también está a punto de marcharse.

Martínez, que ganó el Mundial de Catar 2022 con Argentina y logró en dos ocasiones el Trofeo Yashin al mejor portero, sustituirá previsiblemente al español Robert Sánchez como portero titular del Chelsea.

El argentino se incorporó al Aston Villa en 2020 y contribuyó, entre otros éxitos, a la conquista de la Liga Europa la pasada temporada. "Con sus actuaciones estelares y su contagioso espíritu competitivo, Emi siempre será recordado por su papel en nuestra trayectoria y nuestros éxitos recientes, y se marcha del Aston Villa con los mejores deseos de toda la familia del club", le despidió el Aston Villa.