Diego Martínez: "Es algo extraordinario para un club tan modesto como el Granada"

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Granada, Diego Martínez, reconoció que haberse clasificado para los dieciseisavos de final de la Liga Europa es "algo extraordinario" para un club "tan modesto" como el nazarí y se mostró "muy agradecido" a sus jugadores pese a la derrota (0-1) con el PSV en la quinta jornada de la fase de grupos.

"Para nosotros, un club tan modesto, el hecho de poder hacer historia y estar en la siguiente ronda es algo extraordinario. Para el club, los jugadores, la ciudad... gracias por todo lo que nos están dando", añadió el técnico granadinista en declaraciones a Movistar.

Preguntado por el partido, Diego Martínez destacó el "juego interior" y "mucha precisión" del PSV. "Por eso buscamos tener más profundidad y cambiamos de banda a Darwin. Luis Suárez también se encuentra muy cómodo fijando en la zona izquierda y eso es un poco lo que pretendíamos, pero cuando vas por detrás en el marcador es verdad que luego te impiden tener situaciones de continuidad", indicó.

Además, en relación a dos posibles penaltis sobre Soldado y Suárez, el preparador del Granada dijo que "honestamente" no ha visto repetidas las jugadas. "Si estamos clasificados con 10 puntos es que hemos hecho muy bien las cosas, esto pone en valor haberse metido en este grupo, aunque -sin embargo- me hubiera gustado meterme con un empate o una victoria".

"Pero cuando no se puede, no se puede y me quedo con he sentido a mi equipo en la segunda parte, jugamos con pasión y emoción. Ahora le damos valor al siguiente partido, al Huesca, que es el más importante y nos toca remar contracorriente. Apenas tenemos dos días para preparar el partido. En el fútbol actual todas las planificaciones saltan por los aires con cualquier PCR", finalizó.