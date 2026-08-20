Diomande: "Estoy preparado para 'morir' por Mourinho"

Archivo - El extremo costamarfileño del Real Madrid Yan Diomande, en el Mundial 2026. - Europa Press/Contacto/Grzegorz Wajda - Archivo

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El extremo del Real Madrid Yan Diomande expresó que está "preparado para 'morir' por (José) Mourinho", el nuevo entrenador del club, al mismo tiempo que aseguró que quiere "ser el mejor del mundo" y que no siente "presión" por el precio de su traspaso.

"Si juegas para Mourinho, tienes que 'morir' por Mourinho, porque conoces su carácter y cómo es él. Todos quieren 'morir' por Mourinho y estamos listos para hacerlo", defendió el extremo en una entrevista a SportyTV recogida por Europa Press.

El atacante confesó que "la única persona" con la que es "cercano" en el vestuario del Real Madrid es Vinícius Júnior. "Ya hablaba con él antes. Me cae bien todo el mundo, porque no hay malos tipos en el Madrid. Todos son amables", destacó, antes de admitir que su "ídolo" es Cristiano Ronaldo. "Estoy orgulloso de jugar en el club donde jugaba mi ídolo. Esto sigue siendo un sueño y no puedo creerlo", agregó.

"Necesito demostrar mi valía. Ellos gastaron mucho dinero. La gente me espera, pero no tengo presión porque tengo un buen equipo. Gastaron mucho dinero en mí porque creen en mí. ¿Por qué debería tener miedo? Voy a hacer todo lo que pueda en el campo. Voy a darlo todo por el club", señaló sobre su coste de traspaso, que en varias informaciones cifran en más de 120 millones de euros.

El costamarfileño afirmó estar "feliz" en el Real Madrid, por lo que ha estado esperando "mucho tiempo", ya que era su "sueño". "Nunca había estado dentro del estadio desde que construyeron el nuevo. Es emocionante estar ahí y marcar mi primer gol", comentó.

"Fue como un sueño cuando me enteré de que el Real Madrid quería ficharme. No hay club más grande. Cuando te llaman no puedes dormir, no podía creerlo. Primero hablé con Juni Calafat y luego con Mourinho. Él habla francés, me sorprendió. Creo que eran las cinco de la mañana en Portugal y se despertó para hablar conmigo. Eso significa que yo era importante y dije: '¿Por qué no?'", reveló el joven futbolista.

Y el ex del RB Leipzig aseguró que quiere "ser el mejor del mundo". "Esa ha sido mi idea desde el principio. Nunca ha cambiado y nunca cambiará. Sigo trabajando para conseguir mi sueño y persiguiéndolo cada día. Soy humilde, pero tengo confianza y trabajo para conseguirlo", concluyó.