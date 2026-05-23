Directo|Champions.- Sigue la final Barça Femení - OL: Serrajordi y Paralluelo, titulares

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení y el Olympique de Lyon disputan este sábado en Oslo desde las 18.00 horas (Disney+/RTVE/3Cat) la gran final de la Liga de Campeones Femenina 2025-2026, un duelo que mide a los seguramente dos mejores equipos de Europa y con el blaugrana en busca de conquistarla por cuarta vez en su historia.

El terreno de juego del Ullevaal de la capital noruego vuelve a citar al conjunto catalán, triple campeón continental (2021, 2023 y 2024), contra el francés, el 'rey' de este torneo con ocho trofeos (2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022), que se ven las caras por cuarta vez en este partido decisivo tras 2019, 2021 y 2024.

Las dos primeras veces resultó ganador el Olympique, mientras que la última, con San Mamés como testigo, supuso el primer triunfo 'culer' de su historia sobre este rival. Entonces, al Barça le dirigía Jonatan Giráldez, que ahora se sienta en el banquillo lionés y que se enfrentará al que era entonces su ayudante Pere Romeu.

El campeón de la Liga F Moeve quiere volver a reinar en Europa y lograr el segundo póker de títulos de su historia tras el de 2024 en la que será su sexta final consecutiva de Champions, todo un récord en la historia de la competición, y con ganas de revancha por haber perdido la del año pasado en Lisboa ante el Arsenal FC inglés por un solitario 1-0.

Para conseguirlo, deberá superar la experiencia de un conjunto francés, seguramente menos poderoso que antaño, pero siempre un oponente de mucho peligro y que ansía recuperar un trono que ocupó por última vez en el año 2022.

Bienvenidos al directo del Barça Femení-Olympique Lyonnes.