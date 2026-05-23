Directo|Champions.- Sigue la final Barça Femení - OL: Serrajordi y Paralluelo, titulares

Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 23 mayo 2026 17:48
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MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení y el Olympique de Lyon disputan este sábado en Oslo desde las 18.00 horas (Disney+/RTVE/3Cat) la gran final de la Liga de Campeones Femenina 2025-2026, un duelo que mide a los seguramente dos mejores equipos de Europa y con el blaugrana en busca de conquistarla por cuarta vez en su historia.

El terreno de juego del Ullevaal de la capital noruego vuelve a citar al conjunto catalán, triple campeón continental (2021, 2023 y 2024), contra el francés, el 'rey' de este torneo con ocho trofeos (2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022), que se ven las caras por cuarta vez en este partido decisivo tras 2019, 2021 y 2024.

Las dos primeras veces resultó ganador el Olympique, mientras que la última, con San Mamés como testigo, supuso el primer triunfo 'culer' de su historia sobre este rival. Entonces, al Barça le dirigía Jonatan Giráldez, que ahora se sienta en el banquillo lionés y que se enfrentará al que era entonces su ayudante Pere Romeu.

El campeón de la Liga F Moeve quiere volver a reinar en Europa y lograr el segundo póker de títulos de su historia tras el de 2024 en la que será su sexta final consecutiva de Champions, todo un récord en la historia de la competición, y con ganas de revancha por haber perdido la del año pasado en Lisboa ante el Arsenal FC inglés por un solitario 1-0.

Para conseguirlo, deberá superar la experiencia de un conjunto francés, seguramente menos poderoso que antaño, pero siempre un oponente de mucho peligro y que ansía recuperar un trono que ocupó por última vez en el año 2022.

Bienvenidos al directo del Barça Femení-Olympique Lyonnes.

EL BARÇA LLEGA INVICTO

El campeón de la Liga F Moeve ha cumplido un gran recorrido hasta Oslo sin perder ningún partido y dejándose únicamente dos empates, ante el Chelsea FC en la nueva fase de liga, y ante el Bayern, en la ida de las semifinales. El Olympique, que quedó segundo en la liguilla tras las de Pere Romeu, sí ha perdido, dos partidos, la ida de los cuartos ante el Wolfsburgo y la ida de las semifinales ante el Arsenal FC 

RAFAEL YUSTE: "ESTE EQUIPO YA HA HECHO HISTORIA"

El presidente en funciones del FC Barcelona, Rafael Yuste, atiende al micrófono de 'Disney+', donde agradece "muchísimo el esfuerzo tremendo" de sus afición para apoyar al equipo y que elude hablar del futuro de Alexia Putellas: "Es un día de Alexia y de todas las jugadores"

"Este es un equipo que ya ha hecho historia, es de leyenda y gracias a ellas el fútbol femenino ha cogido una dimensión enorme y puede ser un equipo eterno. El OL es un equipo muy potente, será una final muy difícil y competitiva,  tenemos que darlo todo como siempre, pero tener ese punto de acierto de las finales"

DIANI, LA PRINCIPAL AUSENCIA

Entre la gran nómina de jugadoras estelares que habrá sobre el césped del Ullevaal, habrá una que se lo perderá como la extremo francesa Kadidiatou Diani, lesionada de gravedad en la rodilla en las vuelta de las semifinales ante el Arsenal

GIRÁLDEZ FRENTE A SU PASADO MÁS GLORIOSO

Seguramente, uno de los alicientes del partido será el reencuentro del gallego Jonatan Giráldez con el Barça Femení, al que dirigió hacia los títulos de la Champions de 2023 y 2024. Tras este último, puso rumbo a la liga estadounidense, pero retornó a Europa esta temporada para dirigir al OL, el equipo más laureado de la máxima competición continental, en busca de ganar su octavo trofeo, el primero desde 2022.

Enfrente de Giráldez, el que fuera su ayudante en el conjunto catalán, Pere Romeu, que ha sabido mantener al equipo entre la élite europea. El año pasado le condujo a la final de la Champions y este año ha repetido, aprendiendo seguramente de sus posibles errores del año pasado y sabiendo encontrar en la prolífica cantera 'culer' las piezas para compensar las lesiones que ha sufrido como las de Aitana Bonmatí, que retornó hace unas semanas, o, en su momento, de Patri Guijarro

EL BARÇA QUIERE RECUPERAR SU TRONO

El año pasado, el conjunto blaugrana no pudo levantar su tercera Champions seguida al caer 1-0 en la final ante el Arsenal FC inglés y este año quiere volver a recuperar su trono ante su seguramente gran rival en Europa, 'bestia negra' hasta la final de 2024 en un San Mamés casi disfrazado de Camp Nou. Allí, los goles de Aitana Bonmatí y Alexia Putella sentenciaron para un Barça que se tomó la revancha de las claras derrotas en las finales de 2019 (4-1) y 2022 (3-1)

EL OL SIN SORPRESAS

Jonatan Giráldez sale de inicio con lo previsto, con la noruega Ingrid Engen, exfutbolista blaugrana, comandando la defensa junto a la veterana Wendie Renard. Arriba, Ada Hegerberg y el peligro de la talentosa alemana Jule Brand

CLARA SERRAJORDI Y SALMA PARALLUELO, TITULARES

Pere Romeu vuelve a sorprender un tanto con un once en la Champions como ya hiciese en anteriores eliminatorias y pone en su once titular a la joven Clara Serrajordi, por Vicky López, y premia el buen momento de Salma Paralluelo, guardándose la bala de Claudia Pina en el banquillo

ONCES CONFIRMADOS

BARÇA FEMENÍ: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Brugts; Clara Serrajordi, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Graham Hansen, Ewa Pajor y Salma Paralluelo

 OL LYONNES: Endler; Lawrence, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Heaps, Yohannes; Becho, Hegerberg y Brand.

BUENAS TARDES

Buenas tardes, menos de una hora para que arranque la final de la Champions Femenina entre el Barça Femení y el Olympique Lyonnes

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