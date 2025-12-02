Directo|Liga Naciones.- Sigue el España - Alemania

Irene Paredes y Alexia Putelllas en el entrenamiento previo al España-Alemania de la Liga de Naciones 2025 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol afronta este martes (18.30 horas/La 1) el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones 2025 ante Alemania, un duelo que se presenta igualado tras el sufrido 0-0 de la ida en Kaiserlautern y en el que ahora la campeona del mundo quiere hacer valer el hecho de jugar ante su afición en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

España y Alemania dejaron el título abierto para el segundo encuentro tras un primer capítulo de la final que tuvo claro color alemán y en el que el combinado que dirige Sonia Bermúdez, apoyado principalmente en la guardameta Cata Coll, fue capaz de sobrevivir para, al menos, no tener que remontar.

La número uno del ranking FIFA ya sólo le queda este encuentro para reeditar uno de los dos tronos que tiene en su poder, el de una Liga de Naciones que conquistó en 2024 en el Estadio de La Cartuja de Sevilla ante Francia (2-0), meses después de haber hecho historia en Sidney (Australia) con su primer Mundial.

Ese día se batió el récord de asistencia de espectadores a un partido de la selección femenina con 32.657, una cifra que será superada ampliamente hoy por la afición española que abarrotará un Metropolitano, con capacidad para 70.000 personas, para llevar en volandas a su equipo en busca de la victoria ante una Alemania siempre competitiva y que sabe cómo hacer daño a la campeona del mundo.

Bienvenidos al directo del España - Alemania