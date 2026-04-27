Dmitrovic salva un punto para el Espanyol ante el Levante

Marko Dmitrovic en el RCD Espanyol-Levante UD - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

RCD Espanyol y Levante UD han empatado este lunes sin goles (0-0) en el último partido de la trigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports, en el que el portero serbio Marko Dmitrovic se erigió como salvador de un conjunto catalán que jugó los últimos minutos con uno menos por la expulsión de Pol Lozano y que deja a los valencianos a dos puntos de la salvación.

En el RCDE Stadium, los de Manolo González propusieron más en una primera mitad en la que, sin embargo, la mejor ocasión fue granota. Apenas cinco minutos después del pitido inicial, Víctor García culminó un contraataque del cuadro visitante con un disparo cruzado ante el que Marko Dmitrovic sacó una mano salvadora.

El Espanyol llegaba más, aunque sin inquietar demasiado a Mathew Ryan, que sí tuvo que actuar después de que los dos equipos regresasen de vestuarios. El portero australiano desbarató un remate de Pere Milla, y unos minutos más tarde veía cómo Edu Expósito probaba fortuna desde la frontal con un disparo que se marchó desviado.

Los de Luís Castro, con Etta Eyong y Carlos Álvarez al frente, fueron a por todo y vieron opciones después de que, en el 88, Pol Lozano fuese expulsado tras ver dos cartulinas amarillas en un minuto, ambas provocadas por el mediapunta sevillano, la primera para evitar que avanzase y la segunda por una falta dura.

Desde ese momento, se sucedieron las ocasiones. En la falta posterior a la expulsión, Etta Eyong pudo anotar al cazar un rechace que le dejó en un mano a mano con Dmitrovic, que paró su disparo. Ya en el descuento, Edu Expósito remató de cabeza fuera, antes de que el camerunés ofreciese la réplica en un disparo que volvió a repeler el portero serbio.

En el 96, Carlos Álvarez todavía tuvo en sus botas el tanto de la victoria, pero el esférico se estrelló en el larguero. Con este resultado, el Levante se queda penúltimo con 33 puntos, a dos de la zona de permanencia que marca el RCD Mallorca (35), mientras que los catalanes agravan su crisis, con 16 jornadas seguidas sin ganar, y suman 39 unidades, cinco más que la zona de descenso.