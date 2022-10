El documental 'Mi Decisión, por Andrés Iniesta' se estrenará el 1 de noviembre en Rakuten TV

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El documental 'Mi Decisión, por Andrés Iniesta', producido por Rakuten TV y Never Say Never, llegará el 1 de noviembre en exclusiva a la plataforma digital, una creación que relata el proceso de recuperación del centrocampista, con la amenaza de la retirada, según un comunicado.

Tras el éxito de 'Andrés Iniesta-El héroe inesperado', Rakuten TV lanza un nuevo documental inédito centrado en la historia de un penalti con el equipo japonés Vissel Kobe en la Champions asiática, tras el cual Iniesta se rompió, una lesión que le hizo replantearse su continuidad en el fútbol profesional.

Según el comunicado, el documental se adentra en el proceso de recuperación del futbolista. Se destacan los miedos y preocupaciones de Iniesta, pero también el orgullo por sus logros. "Conoceremos a un hombre de familia metódico, sensato, vulnerable, divertido y admirado en todo Japón", relató la nota.

"Casi nadie sabe lo que pasó realmente cuando me lesioné", afirmó Iniesta en el trailer. "Muy pocos saben que tuve que tomar una decisión muy importante. ¿Valía la pena seguir jugando al fútbol o era el momento de retirarme? ¿Merecía la pena seguir trabajando en silencio, sin saber si volvería a estar totalmente recuperado? Fue quizás una de las decisiones más difíciles de mi carrera", confesó.

Además de contar con el relato del ex del FC Barcelona, 'Mi decisión, por Andrés Iniesta' presenta testimonios de sus compañeros Jordi Alba, Sergio Busquets o David Villa.

'Mi decisión, por Andrés Iniesta' está coproducido por Rakuten TV y Never Say Never en colaboración con La Clé Content. El documental ha sido dirigido por Cibran Isasi, con guión de Marcos López, Raül Llimós y David A. García a partir de una idea original de Never Say Never. Estará disponible a partir del 1 de noviembre de forma gratuita en Rakuten TV en 42 países europeos.