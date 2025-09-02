Donnarumma ficha por el Manchester City hasta 2030

Archivo - El portero italiano Gianluigi Donnarumma con el trofeo de la Liga de Campeones. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portero italiano Gianluigi Donnarumma se ha convertido este martes en nuevo jugador del Manchester City hasta 2030, tras el acuerdo de traspaso entre el equipo dirigido por Pep Guardiola y el Paris Saint-Germain, equipo que abandona tras haber logrado la pasada Liga de Campeones y en el que ha militado las últimas cuatro temporadas.

"El Manchester City se complace en confirmar el fichaje de Gianluigi Donnarumma del Paris Saint-Germain, sujeto a la autorización internacional. El portero italiano de 26 años ha firmado un contrato de cinco años, que le permitirá permanecer en el Etihad Stadium hasta el verano de 2030", anunció el club inglés en un comunicado.

A sus 26 años, Donnarumma llega al Manchester City en el mejor momento de su carrera deportiva. El guardameta italiano fue fundamental para que el PSG lograse el año pasado su primera Liga de Campeones. A pesar de este gran rendimiento, el equipo dirigido por Luis Enrique decidió fichar este verano al portero francés Lucas Chevalier, quien paso a ser el cancerbero titular.

Además de la pasada Liga de Campeones, Donnarumma ha logrado cuatro títulos de la Ligue 1 y dos Copas de Francia durante su etapa en el Paris Saint-Germain. Mientras que en 2021 logró la Eurocopa con Italia tras vencer en la tanda de penaltis a Inglaterra. En el Manchester City tendrá que luchar para ser titular frente al inglés James Trafford, también fichado este verano y quien ha sido titular en las tres primeras jornadas de Premier League.

"Haber fichado por el Manchester City es un momento muy especial y de gran orgullo para mí. Me uno a una plantilla repleta de talento de talla mundial, liderada por uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol: Pep Guardiola. Este es un club al que a todos los jugadores del mundo les encantaría unirse", aseguró Donnarumma.

El portero italiano, que terminaba contrato este verano, explicó que es un "gran honor y privilegio" firmar por equipo inglés. "He admirado al Manchester City durante muchos años, por lo que poder jugar ahora para el club es un gran honor y un privilegio", reveló.

"Estoy deseando conocer a mis nuevos compañeros, al cuerpo técnico y a la afición. Jugar en el Etihad Stadium será muy, muy especial para mí. Estoy muy ilusionado con lo que nos espera y puedo prometer que daré lo mejor de mí para intentar ayudar al club a conseguir aún más éxitos", finalizó.

Por su parte, el director de fútbol de la entidad, Hugo Viana, mostró su satisfacción con este fichaje. "El pedigrí, la calidad y el récord de Gianluigi hablan por sí solos, y estamos todos absolutamente encantados de que se haya unido a nosotros aquí en City", explicó.