El Dorados mexicano de Maradona no logra el ascenso a primera división

CIUDAD DE MÉXICO, 6 May. (Reuters/EP) -

El Atlético de San Luis se convirtió este domingo en nuevo equipo de la primera división mexicana tras ganar 1-0 en la prórroga de la vuelta de la final de ascenso en el torneo Clausura a Dorados de Sinaloa, conjunto dirigido por el argentino Diego Armando Maradona, que confesó estar "triste por los chicos".

Así, San Luis se impuso en el global de la eliminatoria por 2-1, después de conseguir un valioso empate a uno en la ida celebrada en el estadio Banorte en Culiacán. El gol del ascenso lo anotó el defensa español Unai Bilbao a los 13 minutos de la primera parte de la prórroga, gracias a una volea tras el rechace del portero argentino Gaspar Servio de un centro desde la izquierda.

Ambos clubes finalizaron el partido con un hombre menos por las expulsiones del argentino Nicolás Ibáñez por parte San Luis y de Julio César Nava en Dorados. Tras el encuentro, Maradona confesó estar "triste por los chicos".

"Estoy triste por los chicos, no por mí, yo gané, perdí, empaté en la vida, estuve al borde de la muerte. A mí esto no me hace nada, estoy triste hoy por mis muchachos", señaló el técnico y exfutbolista en rueda de prensa tras al derrota.

Por su parte, el entrenador de San Luis, Alfonso Sosa, aseguró que este ascenso, su tercero a la máxima categoría, es "importantísimo para consolidar el proyecto" del club. "Es un proyecto muy ambicioso y muy serio. Se tiene el respaldo de una institución de la jerarquía del Atlético de Madrid, uno de los mejores equipos a nivel mundial, por eso no podíamos dejar pasar está oportunidad", afirmó.

Los dirigidos por Sosa ya tenían muchas opciones de ser equipo de Primera División después de proclamarse campeón del torneo Apertura en diciembre, venciendo también a Dorados. "El objetivo siempre fue el mismo, volver a tener una oportunidad en primera división. Desde el primer día que llegué teníamos muy claro a qué veníamos y se consiguió, se pudo consolidar esta final por méritos propios y a partir de mañana ya pensaremos en lo que viene", agregó.