El Dortmund permite a Adeyemi negociar su salida

Archivo - El futbolista alemán Karim Adeyemi,en un calentamiento con el Borussia Dortmund. - Europa Press/Contacto/Ulrik Pedersen - Archivo

BERLÍN, 12 Jul. (dpa/EP) -

El extremo alemán del Borussia Dortmund Karim Adeyemi no se incorporó este domingo a los entrenamientos de pretemporada con permiso del club germano para "negociar" su salida, mientras algunas informaciones sitúan al atacante en el FC Barcelona.

"Karim Adeyemi y Kjell Wätjen faltan a los pruebas físicas y médicas. Ambos jugadores están exentos para negociar con otros clubes", escribió el Dortmund en su perfil en la red social 'X', en el día en el que el club arranca la pretemporada.

La cadena alemana Sky y el periódico Bild informaron del interés del Barça por el internacional alemán, cuyo fichaje como 'blaugrana' estaría muy avanzado. Según estas fuentes, el Dortmund y el equipo catalán habrían acordado un traspaso de 22 millones de euros más 7 millones de euros en bonificaciones, con un contrato hasta 2031.

El contrato de Adeyemi, de 24 años, se extiende hasta el final de la temporada 2026-27 y ya había comunicado al club su deseo de marcharse, por lo que un traspaso en este mercado estival evitaría que el jugador se marche gratis el próximo verano.