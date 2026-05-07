EA Sports FC y LaLiga inauguran una cancha comunitaria en Nueva York. - LALIGA

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

EA Sports FC y LaLiga presentaron una nueva cancha de fútbol comunitario renovado en el South Bronx de Nueva York como parte de su iniciativa de fútbol base FC Futures, dentro de su alianza global para ampliar el acceso al fútbol.

Desarrollado en colaboración con socios locales y con un diseño exclusivo del artista del Bronx BG183, según un comunicado, el proyecto "une fútbol, creatividad e identidad comunitaria para crear un espacio seguro e inclusivo para jóvenes y familias locales".

El campo, vinculado al colegio P.S./M.S. 31 The William Lloyd Garrison School, ha sido llevado a cabo junto a love.fútbol y South Bronx United con el objetivo de generar "un impacto positivo y duradero en la comunidad".

Ubicado en el South Bronx, el nuevo terreno de juego ha sido concebido como un espacio comunitario multifuncional. Servirá para actividades de educación física y recreo escolar, así como para programas de fútbol, torneos y otros eventos. Desarrollado en colaboración con Urban Soccer Park, su formato de fútbol reducido permite el uso durante el año y una programación flexible para jugadores de todas las edades.

La identidad artística del campo ha sido creada por Sotero Ortiz, conocido como BG183, nacido y criado en el South Bronx y miembro fundador del colectivo Tats Cru. Su diseño se inspira en los cuatro elementos del 'hip-hop' y en la vida cotidiana del distrito, reflejando la energía del fútbol callejero y la cultura local. El resultado es un espacio donde "fútbol, creatividad e identidad comunitaria se unen de una manera auténtica y representativa del Bronx".

En la inauguración participó Patrick Kluivert, embajador de LaLiga. "El fútbol tiene el poder de conectar a las personas en cualquier lugar, y eso es precisamente lo que hace tan especiales iniciativas como FC Futures. Ver cómo se inaugura un espacio así, con tanta personalidad y significado para la comunidad local, es realmente inspirador. Espero que cada niño y niña que juegue aquí sienta que les pertenece: un lugar donde soñar a lo grande, disfrutar del juego y crear recuerdos inolvidables", expresó.

El proyecto incluye un programa educativo y futbolístico a largo plazo desarrollado junto a South Bronx United, utilizando el deporte como "plataforma para el apoyo académico, la mentoría y el desarrollo del liderazgo". Así, el espacio beneficiará, según el comunicado, a más de 500 estudiantes locales a través de su uso escolar, además de acoger programas de academia durante todo el año y eventos comunitarios diseñados para "generar un impacto duradero".

El proyecto del Bronx representa la décima cancha comunitaria desarrollada dentro de esta iniciativa, uniéndose a una red de espacios en Europa, África, Asia y América. El programa incluye donaciones de equipamiento, iniciativas de desarrollo juvenil como 'Next Gen Drafts' y experiencias dentro del videojuego que conectan el juego digital con un impacto real.

"La iniciativa FC Futures refleja nuestra convicción de que el futuro del fútbol se construye desde la base. Este proyecto en Nueva York es especialmente significativo porque combina acceso al deporte, impacto comunitario a largo plazo y una fuerte identidad local. Queremos que este campo se convierta en un lugar donde los jóvenes puedan jugar, crecer y encontrar nuevas oportunidades a través del fútbol", señaló Jorge de la Vega, director general de Negocio de LaLiga.

El proyecto también refleja el modelo operativo de LaLiga North America, una 'joint venture' independiente de 20 años con Relevent Sports. "Esta estructura permite una reinversión constante en el mercado y una presencia local más sólida y continuada. LaLiga North America continúa creando oportunidades para que jóvenes aficionados diversos y multiculturales en Estados Unidos se acerquen al fútbol mediante campus, clínicas, torneos de fútbol informal y activaciones centradas en la comunidad", concluyó el comunicado.