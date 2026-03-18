Eddie Howe: "Solo jugamos bien 45 minutos"

El entrenador del Newcastle, Eddie Howe, en rueda de prensa en Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Newcastle United, Eddie Howe, ha analizado la derrota de su equipo (7-2) ante el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou, en partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, y ha asegurado que tan solo jugaron bien 45 minutos y ha lamentado que el resultado final no haga justicia al trabajo de sus jugadores en el global de la eliminatoria, que llegó igualada al descanso de este duelo de vuelta.

"Solo jugamos bien 45 minutos", reconoció Howe tras el partido, al hacer balance de un duelo que tuvo dos caras muy diferentes. "En defensa no hemos estado al nivel que debemos. Ya en el primer gol hay dos jugadores que se equivocan y luego llega el penalti. En la primera parte hicimos algunas cosas bien, pero si hubiéramos defendido a nuestro nivel creo que habríamos ido por delante al descanso y no por detrás", añadió.

El técnico inglés destacó el momento clave de la primera mitad: "Nos habíamos recuperado bien con el 2-2, pero el momento del tercer gol fue muy difícil para nosotros. Llegábamos a ese tramo pensando que todo era posible y nos fuimos al descanso con una sensación mucho más negativa. Creo que el penalti fue muy similar al que hubo en el otro lado y el árbitro fue algo duro con nosotros al considerar uno sí y el otro no".

Sobre la segunda parte, Howe explicó que no hubo cambios tácticos por su parte. "Íbamos perdiendo y no vi necesario cambiar nuestra forma de jugar en el descanso, porque en la primera parte habíamos estado realmente bien. Pero encajamos otro gol a balón parado y a partir de ahí ya no tuvimos la misma energía", lamentó.

Finalizó poniendo en valor la experiencia de su equipo en la competición. "Queremos estar en estas fases de la Champions. Es una experiencia dolorosa ahora mismo, pero también hay que recordar lo bien que jugó el equipo durante la primera parte. Los últimos 45 minutos no reflejan del todo lo que ha sido nuestro camino en esta competición", valoró.