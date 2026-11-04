Eder Sarabia: "Hay que recuperar las cosas buenas de Manolo e ir dándole nuestro toque"

El entrenador del RCD Espanyol, Eder Sarabia - RCD ESPANYOL

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del RCD Espanyol, Eder Sarabia, ha asegurado este miércoles durante su presentación oficial como nuevo técnico blanquiazul que el objetivo prioritario del equipo pasa por recuperar la fiabilidad competitiva demostrada en el proyecto de Manolo González aportando sus propios matices tácticos, en un acto en el que también ha pedido disculpas a la afición perica por las duras críticas vertidas en su etapa al frente del FC Andorra.

"De Manolo en este vestuario siempre se va a hablar bien, ya hemos tenido una primera reunión con los futbolistas en la que hemos hablado qué cosas ellos quieren volver a sentir. Este equipo hace no mucho era un equipo muy fiable; los futbolistas se sentían fuertes, convencidos y sabían que jugaran contra quien jugaran podían ganar. Eso es recuperar muchas de las cosas buenas que este equipo ha hecho con Manolo y luego ir dándole nosotros nuestro toque", ha afirmado Sarabia.

Respecto a la controversia generada por sus declaraciones contra la grada e institución perica en diciembre de 2023 --comentó que en la grada 'perica' se habían dicho "auténticas barbaridades y borregadas"--, el preparador bilbaíno ha querido pedir disculpas públicas. "Nosotros siempre hemos defendido lo nuestro a capa y espada. En ese caso, el día de Andorra, si tengo que pedir perdón a la gente que se sintiera ofendida, pues pido perdón. También les digo a esos que lo nuestro ahora es el Real Club Deportivo Espanyol y que lo vamos a defender a muerte para llevarlo donde entendemos que tiene que estar", ha aseverado.

Sarabia ha destacado la rápida sintonía con la dirección deportiva encabezada por Monchi para recalar en Cornellà-El Prat. "Fue bastante fácil llegar a un acuerdo. Entendimos que era nuestro sitio y que nos hacía una ilusión enorme. Es un club histórico, con una grandísima afición. Queremos recuperar ese Espanyol con esa energía, con esa ilusión y con esa conexión con la afición para vivir días mágicos", ha expresado.

En relación a la sanción que le impide sentarse en el banquillo en sus primeros encuentros, el entrenador ha agradecido la labor desarrollada por Sergio González en el último triunfo. "Agradecerle a Sergio el trabajo que hizo, cómo fue capaz de preparar el partido y cambiar la energía para conseguir una victoria muy importante en lo mental. A partir de ahora serán Joan López y Aitor los que estén en el banquillo", ha explicado.

Sobre los plazos de implantación de su modelo de juego, el preparador ha abogado por actuar con inteligencia y flexibilidad. "Hay que ser inteligentes para saber en el momento en el que estamos y qué es lo primero que necesita el equipo. Para mí el fútbol son relaciones y distancias; un día jugaremos de una manera y otro de otra. Lo importante es que el futbolista vaya entendiendo por qué hacemos las cosas y que fluya todo eso", ha matizado.

El técnico ha resaltado asimismo la suma de Álvaro Vázquez a su cuerpo técnico para reforzar el arraigo institucional. "Nos va a ayudar a empaparnos del sentimiento perico. Acaba de dejar el fútbol hace poco, pero está comprometidísimo y va a ser de gran ayuda porque esa intensidad, esa energía y esa pasión para jugar a fútbol son importantes", ha subrayado.

Cuestionado por los cinco meses transcurridos desde su salida del Elche CF, Sarabia ha aclarado que no han sido un periodo de inactividad. "En ningún momento dije que iba a coger un año sabático, necesitaba un tiempo para ordenar y priorizar cosas familiares y profesionales. Me considero mejor en todos los sentidos, aprendí a ser más flexible entre Andorra y Elche y ahora estoy más preparado para ofrecer mi mejor versión", ha relatado.

De cara al inminente parón liguero, ha confirmado la realización de una concentración de trabajo, mientras que ha esquivado pronunciarse sobre la ventana de traspasos. "Tenemos previsto un stage de martes a sábado para conocernos más y trabajar estructuras. Sobre los fichajes, me han fichado como entrenador, no como seleccionador. Lo que tengo que hacer es entrenar lo que tengo y sacarle el mejor rendimiento", ha sostenido.

En cuanto a la promoción de la cantera y sus ambiciones a largo plazo, el entrenador vasco ha mostrado su perfil más optimista. "Elegiremos a los jóvenes en base al que sintamos que nos va a dar más rendimiento. Siempre he sido muy optimista y siempre he pensado en grande. Queremos establecer unas bases, dar continuidad a muchas cosas que este equipo ya tiene e ir creciendo poco a poco para estar preparados en la parte final para cosas importantes", ha dicho.

Por último, Eder Sarabia ha querido transmitir sus condolencias por el fallecimiento de Jesús de Miguel y ha enviado un mensaje de apoyo al guardameta del FC Andorra Jesús Owono. "Quiero mandar fuerza, ánimos y el dolor en el que ahora mismo está la familia tinerfeñista. Y también un abrazo a Jesús Owono, que sé que está pasando un mal momento. La vida sigue y cuando juguemos espero que todo el fútbol español haga un homenaje como se merece a Jesús de Miguel", ha concluido.